Герої мультсеріалу "Сімпсони" заговорили із закарпатським діалектом: кумедне відео

Популярний анімаційний мультсеріал "Сімпсони" озвучили закарпатським діалектом. Автори кумедного відео назвали епізод "Сімсони з Чинадієво", що додало більшого колориту.

У ролику, опублікованому на YouTube-каналі Munkach Bloggers, головні герої мають дещо інші імена – замість Гомера та Мардж перед глядачами постають Моріка і Золік.

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За сюжетом дружина відправляє свого чоловіка на заробітки в Чехію. Кумедна ситуація та ще смішніший переклад змушую прихильників реготати впродовж кількох хвилин перегляду. Інші ж користувачі зазначили, що не всі слова закарпатського діалекту вони зрозуміли.

Дивіться відео епізоду мультсеріалу "Сімпсони" із закарпатським діалектом: