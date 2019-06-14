Герус: Зеленський подасть у Раду законопроект про скасування формули "Роттердам+"

Президент Володимир Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам +" на "Роттердам-". Відповідний законопроект він внесе в Раду у понеділок, 17 червня.

Про це під брифінгу розповів представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

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Командою президента України і адміністрації був підготовлений законопроект щодо скасування формули "Роттердам+", який в понеділок буде внесений в Раду,

– наголосив він.

За словами Геруса, цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії". Згідно з ним, пропонується, щоб формула "Роттердам +" була скасована і щоб замість неї діяла інша формула.

"Пропонується цей "плюс", – вартість доставки вугілля з Роттердаму до України морем, щоб це було прибрано. Він і так не виконується. Також пропонується введення дисконтів: якщо гірша вартість вугілля, має бути менша його вартість, яка зараховується у тарифи. Таким чином може бути дисконт від 1 до 10%, залежно від якості вугілля. Цей "плюс" – це приблизно 12 мільярдів гривень щороку", – пояснив Герус.

Нову формулу він запропонував назвати "Роттердам-".

Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.



Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.



Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі.



Оскільки вугілля з Донбасу майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з ПАР та Південної Америки.

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