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      Герус: Зеленський подасть у Раду законопроект про скасування формули "Роттердам+"

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      Андрій Герус
      Андрій Герус / Kipu.crimea

      Президент Володимир Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам +" на "Роттердам-". Відповідний законопроект він внесе в Раду у понеділок, 17 червня.

      Про це під брифінгу розповів представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

      Дивіться також: Скасування формули "Роттердам+": чому це небезпечно для України

      Командою президента України і адміністрації був підготовлений законопроект щодо скасування формули "Роттердам+", який в понеділок буде внесений в Раду,
      – наголосив він.

      За словами Геруса, цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії". Згідно з ним, пропонується, щоб формула "Роттердам +" була скасована і щоб замість неї діяла інша формула.

      "Пропонується цей "плюс", – вартість доставки вугілля з Роттердаму до України морем, щоб це було прибрано. Він і так не виконується. Також пропонується введення дисконтів: якщо гірша вартість вугілля, має бути менша його вартість, яка зараховується у тарифи. Таким чином може бути дисконт від 1 до 10%, залежно від якості вугілля. Цей "плюс" – це приблизно 12 мільярдів гривень щороку", – пояснив Герус.

      Нову формулу він запропонував назвати "Роттердам-".

      Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.

      Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.

      Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі.

      Оскільки вугілля з Донбасу майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з ПАР та Південної Америки.

      Варто знати: "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію

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      Теги: Новини політики Новини України Ринок електроенергії Комунальні послуги Володимир Зеленський Електроенергія Верховна Рада
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