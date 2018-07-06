Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?

Снова разорвало при стрельбе "миномет" "Молот". Погибло 3 бойца 128 бригады, еще 9 ранено. Кажется, это уже четвертый трагический инцидент с этим "оружием", стрельба из которого унесла 12 жизней наших солдат.

Петр Порошенко распорядился приостановить эксплуатацию миномета в войсках, и дал неделю на расследование причин очередной трагедии. Стоит ли говорить, что это надо было сделать еще после первого разрыва ствола, а не после четвертого.

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Но я не об этом. А о том количестве бумаг, которые надо написать, подготовить, заполнить; о том количестве встреч, заседаний, комиссий, через которые надо пройти; о тех тоннах жгучего геморроя, которые ожидает каждого, кто хочет поставлять в армию какую-то технику или вооружение. И еще я о том, что никакие бумаги, ТУ, ГОСТы, не защитят наших солдат от непрофессионализма и тотальной коррупции.