17:35
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Блоги Юрий Касьянов
Юрий Касьянов

Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?

292
Миномет "Молот снова разорвало при стрельбе
Миномет "Молот снова разорвало при стрельбе / TheWorldNews.net

Снова разорвало при стрельбе "миномет" "Молот". Погибло 3 бойца 128 бригады, еще 9 ранено. Кажется, это уже четвертый трагический инцидент с этим "оружием", стрельба из которого унесла 12 жизней наших солдат.

Петр Порошенко распорядился приостановить эксплуатацию миномета в войсках, и дал неделю на расследование причин очередной трагедии. Стоит ли говорить, что это надо было сделать еще после первого разрыва ствола, а не после четвертого.

Читайте также: Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно

Но я не об этом. А о том количестве бумаг, которые надо написать, подготовить, заполнить; о том количестве встреч, заседаний, комиссий, через которые надо пройти; о тех тоннах жгучего геморроя, которые ожидает каждого, кто хочет поставлять в армию какую-то технику или вооружение. И еще я о том, что никакие бумаги, ТУ, ГОСТы, не защитят наших солдат от непрофессионализма и тотальной коррупции.

Во время Второй мировой войны все стороны конфликта разрабатывали, производили и ставили на вооружение сотни, тысячи образцов вооружения и военной техники. В самые сжатые сроки. С минимумом бумаг. Зато разрывы стволов рассматривались как акт диверсии военным трибуналом. 

Автор: Юрий Касьянов
Теги: Новини політики Новини України Збройні Сили України Петро Порошенко Жертви Публікації Зброя
Джерело: Юрий Касьянов
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 292
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 233
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 109
До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
сьогодні, 14:17 До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
Настя Сукач 2323
Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
сьогодні, 14:15 Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
Євгенія Мазур 2531
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук