Минулої неділі в Білорусі знову пройшов багатотисячний мітинг противників Лукашенка. Останній, в свою чергу, традиційно, вивів на вулиці силовиків. Але, щось змінилося і це відразу ж кинулося в очі.

Во-первых, дикий животный страх Лукашенко, который в воскресенье прилетел в свою, и без того охраняемую десятками силовиков, резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках.

Читайте также: В Беларуси армию приводят в высшую степень боевой готовности: привлекут даже военных запаса

Во-вторых, в центре Минска у стелы, кроме ОМОНа и милиции, вдруг появилась колючая проволока и белорусская армия, которая, по словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина "должна защитить мемориалы Второй мировой войны от разъяренных фашистов с бело-красно-белыми флагами". Да, в Беларуси заговорили о фашистах. И это стало маркером того, как кремлевские пропагандисты начали операцию по аншлюсу Беларуси.

Сегодня о том, как Россия пытается развязать гибридную войну против Беларуси.

Беларусь без Лукашенко, но с Кремлем

Совсем недавно американское издание Bloomberg ссылаясь на свои источники в Кремле, заявило, что Москва уже рассматривает сценарий "Беларусь без Лукашенко". Обида на коллегу-диктатора у Путина зародилась минимум год назад. Тогда Путин мечтал въехать в Кремль на коне с новой картой России и объявить себя президентом страны с Беларусью в составе. Но Лукашенко взбрыкнул и Путину пришлось вносить изменения в Конституцию РФ.

И вот сейчас появился вполне осязаемый шанс реализовать план "глубокой интеграции Беларуси". Ведь Лукашенко сломлен, он боится собственного народа и неохотно, но идет на уступки ради сохранения власти. Но, позволить беларусскому народу снести диктатора – не в интересах Путина – это же пример и для российского народа, зачем себе яму копать. Но и открыто поддержать Лукашенко и ввести войска, как того просит диктатор, Путин не может, слишком "токсичным" стал Лукашенко. Куда лучше дестабилизировать ситуацию в стране, расколоть общество и уже на этой волне признать несостоятельность Лукашенко и поставить своих людей. Или развязать войну. Эту схему Путин уже обкатал и в Украине, и в Грузии, и в Молдове.

Идеальный вариант начала аншлюса – не пули, а информационная война. И она уже началась.

На прошлой неделе в белорусских государственных СМИ недовольных режимом работников, сменили пропагандисты из Russia Today. Это уже подтвердил и сам Лукашенко. Но это только часть информационных войск. И очевидным это стало после того, как риторика лукашенковской власти резко сменилась и она стала копировать позднего Януковича и его прихвостней, которые, в свою очередь, черпали вдохновение у российской пропагандистской машины.

К теме: Лукашенко и Путин снова созвонились: о чем говорили на этот раз

Старые методы Путина

Дальше речь пойдет о Беларуси последних дней, но вам точно будет казаться, что говорю я об Украине 2013-14 годов.

Первым делом российские технологи зачистили все независимые СМИ, их сайты просто заблокировали. Когда поле свободно, пропагандисты приступили к следующему шагу – промывка мозгов. И важно заметить – никто уже даже не пытается доказать, что Лукашенко победил честно, что фальсификаций не было и он легитимен. Нет, об этом речь уже не идет, но, чтобы эту тему и улица не поднимала, пропаганда вбрасывает в общество другие болезненные поводы, которые несомненно вызовут конфликты и тема легитимности может уйти на второй план.

Первое, что заявила российская пропаганда – протесты – это деструктив и совсем скоро они сдуются. А если этого не произойдет, то страну ждет невероятный упадок. И доказывай теперь обратное. А вера в победу может реально пошатнуться, если покажется, что кураж первых дней протестов поиссяк и новые забастовки на заводах уже не вызывают такого огромного резонанса, как это было вначале. И может показаться, что режим побеждает. А для пущего эффекта, репрессивный аппарат продолжает выдергивать протестующих по одному и паковать в СИЗО.

Чтобы посеять рознь и в рядах протестующих пропагандисты перешли к более щепетильным темам – Вторая мировая война, национальные герои и символика. Протестующих против Лукашенко тут же объявили фашистами и националистами.

Мол, под бело-красно-белым флагом, во время второй мировой выступали коллаборационисты, а те кто выходит с ним сегодня – их наследники. Мол, деды воевали под красным флагом, а вы плюете на их победу. Конечно, это не так. Но цель пропаганды в разногласии и вражде.

Если этого мало, то вот вам еще один фейк – протестующая оппозиция хочет отвернуть Беларусь от России. Пропагандисты стали рассказывать, что новая власть продаст все заводы американцам, самый большой для страны рынок, российский, закроется и белорусский социализм рухнет. И тогда пиши пропало – страна тут же загнется. Конечно же и это бред. Иначе почему та же Россия не рухнула после масштабной приватизации Чубайса в 1991 году? Или почему Газпром всё еще жив при том, что 25% его акций принадлежит американским банкам? Да и назвать, так называемую оппозицию в лице, явно пророссийских Цепкало, Бабарико и Тихановского, адептами Запада как-то язык не поворачивается.

Поток лжи

Дальше – больше – пропаганда закинула утку о том, что протесты закончатся тем, что белорусскую землю будет топтать НАТОвский сапог, а новая власть окажется под внешним управлением. И на этом этапе пропаганда начала морально готовить беларусов к жесткому сценарию – чтобы не допустить НАТО к границам России, последняя, не хочет, но будет вынуждена ввести первой свои войска. А чтобы это выглядело более правдоподобно – Лукашенко впервые за 25 лет привел военные силы Беларуси в боевую готовность и соврал, что со стороны Литвы натовские танки уже подступили к границам страны. А значит у России есть повод по договору о коллективной безопасности пригнать свои пушки в Беларусь для отражения внешней агрессии.

И вишенка на пропагандистском торте – мол протестующие и оппозиция вообще – хотят запретить русский язык в Беларуси! А Москва, как вы помните, почему-то, считает своей исторической миссией защищать оружием всех русскоязычных во всем мире. И это выглядит полнейшим абсурдом. Но та же пророссийская оппозиция уже вынуждена оправдываться.

И во всем этом потоке лжи никто и не вспоминает, что еще пару недель назад сам Лукашенко винил в провокациях именно Россию и две сотни засланных вагнеровцев.

Так что, возможно, сам того не понимая, испуганный Лукашенко загоняет себя в ловушку – ведь после вмешательства России, с расколотым надвое обществом у него будет всего два способа не то что остаться у корыта, а просто сберечь свою шкуру – добровольно сдать Беларусь, или бежать из страны после военного вторжения России, которая сейчас готовит для этого почву.

Рекомендуем! Беларусам без Майдана не выжить

Ведь, как говорил английский писатель, автор романа "О дивный новый мир" Олдос Хаксли: Наибольшие триумфы пропаганды были достигнуты не путем внедрения, а путем умалчивания истинных целей.

Украина это все проходила и, к сожалению, мы знаем, чем это все заканчивается – кровью, смертями и оккупацией части территорий…