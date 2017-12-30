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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гість без свідомості і реакція нареченої: в мережі набирає популярність курйозне відео

17:38, сьогодні 2953 Читать новость на русском
Весілля
Весілля / Фото з відкритих джерел

Американець став справжньою зіркою мережі після того, як втратив свідомість під час проповіді священника на весіллі. Однак користувачів не стільки збентежили травми чоловіка, як холодна реакція нареченої.

Відеоролик під назвою "я був на весіллі і розбив собі обличчя" опублікували у Reddit і він набрав вже 800 тисяч переглядів. За словами постраждалого, чоловік отримав досить серйозні травми: він зламав ніс, змістив зуб і пошкодив щелепу.

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"Пастор сказав, що виступить з швидкою 20-хвилинної проповіддю, яка затягнулася на 40 з гаком хвилин. У мене був жахливий сніданок, плюс я майже не спав. Я стиснув коліна і незабаром після цього прокинувся на підлозі", – написав він на платформі.

В кінці відео його оглядають зі словами "о ні!", але користувачі помітили курйозну реакцію нареченої, яка, схоже, була не в захваті від того, що її весільну церемонію перервали.

"А наречена вже вбила тебе за те, що ти зіпсував їй день?", "Хто-небудь звернув увагу на обличчя нареченої? Вона виглядає такою роздратованою! І зовсім не схвильованою! Або вона в шоці", "Наречена з схвильованої перетворилася в розлючену швидше, ніж чувак досяг підлоги", – коментують користувачі Reddit відеоролик.

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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