Конфлікт, що виник після заяв глави Київської ради арбітражних керуючих Сергія Боярчукова, кидає тінь на всю професію.

Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті "Дзеркало Тижня".

В ході реформи сфери банкрутства створена Національна асоціація арбітражних керуючих України та її органи в регіонах, яка як планується, стане правонаступником Мін'юсту щодо регулювання діяльності арбітражних керуючих.

Однак, в кінці серпня в середовищі арбітражних керуючих виник конфлікт, який може унеможливити реалізацію таких планів.

Глава Київської ради НААУ Сергій Боярчуков оприлюднив деталі справи про банкрутство одного з підприємств, звинувативши свою колегу – Світлану Дьоміна – в недобросовісної роботі. Дьоміна у відповідь розкритикувала Боярчукова за порушення Кодексу етики.

У професійному середовищі цей конфлікт викликав резонанс. Боярчукова звинувачують в порушенні статуту організації, Кодексу етики та стандартів професії, а також – розголошенні конфіденційної інформації. Крім того, з'ясувалося, що юридична фірма Боярчукова представляє інтереси одного з кредиторів збанкрутілого підприємства, тому має місце і конфлікт інтересів.

На ситуацію відреагували і експерти ринку. На думку експерта з питань банкрутства Ігоря Ніколаєва, який цитується в статті, подібні випадки повинні стати щепленням для створення імунітету від їх повторення.

Якщо завтра виявиться, що професія не здатна вирішувати свої проблеми, то ні про яке делегування повноважень не може бути й мови. І доля асоціації буде вирішена – виродження до статусу звичайної громадської організації, яких тисячі,

– переконаний експерт.

Заступник голови Національної асоціації арбітражних керуючих Олександр Бондарчук вважає, що передчасно робити далекосяжні висновки про здатність АУ до самоврядування по поодиноким випадкам, однак ігнорувати їх теж не можна.

"Це співтовариство професіоналів своєї справи, і будь-які спроби використовувати Асоціацію як інструмент в приватній боротьбі – неприпустимі. На одному з найближчих засідань Ради НААУ ми розглянемо це питання ", – заявив пан Бондарчук.