Голова МЗС Німеччини оскандалився через відео в Instagram під російський трек
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оскандалився через відео в Instagram з російською композицією "Патрікі".
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль опублікував в Instagram відео, у якому використали російську композицію "Патрікі". Після публікації ролик викликав хвилю критики в коментарях
Користувачі нагадали, що раніше Вадефуль висловлював рішучу позицію щодо Росії.
Як Вадефуль потрапив у скандал через російську музику?
Деякі коментатори обурювалися вибором музики, називаючи його невдалим. Попри реакцію в мережі, міністр не видалив відео зі своєї сторінки.
"Це той тип, який сказав, що Росія завжди буде нашим ворогом?", – написав один із користувачів в Instagram.
До слова, у нещодавньому інтерв'ю WAZ Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО зацікавлене в перемозі України у війні проти Росії та залишається найпотужнішим оборонним союзом у світі. Окремо він наголосив, що Німеччина нині є одним із головних партнерів України в Європі та запевнив президента Володимира Зеленського під час візиту до Києва, що Берлін залишатиметься найбільшим донором підтримки.
Трамп грав у гольф під російський трек
- Команда Трампа опублікувала відео, де він грає в гольф разом із онукою Кай. У ролику використали російськомовну пісню.
- Відео з'явилося 10 жовтня в TikTok та Instagram на сторінках президента, які раніше були пов'язані з передвиборчою кампанією.
- Музика в ролику – трек казахського репера Скриптоніта "Не розслабляйся". У мережі звернули увагу, що пісня російськомовна.
- Скриптоніт раніше майже не коментував війну в Україні, але у 2022 році брав участь у благодійних ініціативах на підтримку України та робив пожертви.