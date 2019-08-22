Глава парламенту Нової Зеландії погодував немовля колеги просто на робочому місці: милі фото

Спікер парламенту Нової Зеландії Тревор Маллард погодував немовля свого колеги просто під час засідання і став уже зіркою мережі. Користувачів потішило і розчулило фото, на якому Маллард просто у своєму кріслі спікера поїть дитину молоком.

Крім того, Маллард привітав батька дитини Таматті Кофі та його партнера з народженням немовляти.

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Зазвичай, це крісло лише для спікера, але сьогодні у мене віп-гість,

– написав спікер парламенту Нової Зеландії.

Додамо, що дитина народилась у гей-пари завдяки сурогатній матері.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019



Таматті Кофі зі своїм немовлям у парламенті