18:59
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Глава парламенту Нової Зеландії погодував немовля колеги просто на робочому місці: милі фото

      366 Читать новость на русском
      Тревор Маллард погодував немовля свого колеги
      Тревор Маллард погодував немовля свого колеги / Twitter.com/SpeakerTrevor

      Спікер парламенту Нової Зеландії Тревор Маллард погодував немовля свого колеги просто під час засідання і став уже зіркою мережі. Користувачів потішило і розчулило фото, на якому Маллард просто у своєму кріслі спікера поїть дитину молоком.

      Крім того, Маллард привітав батька дитини Таматті Кофі та його партнера з народженням немовляти.

      Читайте також: Дев'ять медсестер, які завагітніли одночасно, народили: зворушливі фото

      Зазвичай, це крісло лише для спікера, але сьогодні у мене віп-гість,
      – написав спікер парламенту Нової Зеландії.

      Додамо, що дитина народилась у гей-пари завдяки сурогатній матері.

      Тіматті Кофі з дитиною парламент Нова Зеландія
      Таматті Кофі зі своїм немовлям у парламенті

      Тіматті Кофі зі своїм партнером та дитиною, народженою від сурогатної матері
      Тіматті Кофі зі своїм партнером та дитиною, народженою від сурогатної матері​
       

      blog_ava
      MARUV епатувала знімками зі своїм партнером по шоу "Танці з зірками 2019"
      сьогодні
      4537
      Теги: Новини політики Нова Зеландія Діти і неповнолітні Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 18:02 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 320
      Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      сьогодні , 17:00 Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      Ольга Черненко 1293
      Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
      сьогодні , 16:33 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
      Михайло Гема 826
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сьогодні , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 1846
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 14:28 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1144
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук