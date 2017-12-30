Глава Пентагону розповів про американських військових в Україні та їх завдання

Міністр оборони США Джеймс Меттіс запевнив, що кількість американських військових, які зараз перебувають в Україні, в подальшому залишиться незмінною.

"У нас є певна кількість інструкторів, які допомагають українській армії готуватися за стандартами НАТО. І роль американських військових залишиться колишньою", – запевнив Джеймс Меттіс журналістів, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Захоплених в полон українських військових на Донбасі переправляють до Росії, – Грицак

При цьому він додав, що "немає абсолютно ніяких планів щодо зміни чисельності". За його словами, число інструкторів може вирости тільки в разі збільшення кількості військовослужбовців, яких потрібно буде готувати.

"Не думаю, що наша чисельність збільшилася за шість місяців. І таких планів немає і тепер", – заявив глава Пентагону.