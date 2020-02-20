Глава УГКЦ звернувся до українців, які блокують госпіталі через коронавірус
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що йому дуже боляче чути про спротив українців щодо повернення громадян україни з Китаю та закликав проявити людяність.
Блаженніший Святослав сказав: "Така реакція людей є зовсім не християнською". Про це повідомила пресслужба УГКЦ.
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"Можна зрозуміти, що людьми керує страх бути інфікованими, бо сучасні засоби безпеки, які пропонує медична система України, є ненадійними. Для того щоб перебороти страх, бракує відчуття людяності й чесноти християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті й зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові", – наголосив глава УГКЦ.
Він закликав органи державної влади забезпечити українців і тих, хто повернувся з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.
Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від усякого виміру ненависті та не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України,
– додав Блаженніший Святослав.
До слова, на масові протести також відреагували у Православній церкві України. Вони закликали українців бути мудрими та терплячими і не піддаватися паніці. Священнослужителі наголошують, що ненависть і відчуження – такі ж згубні, як і хвороба.
Що відомо про евакуацію людей з Уханя: коротко
- 20 лютого стало відомо, що евакуйовані українці з Уханя перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", що в Полтавській області. Відомо, що в жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
- Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
- У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться. Медцентру забезпечена постійна охорона.
- Однак місцевих жителів рішення влади обурило, тому почали блокувати дороги та дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями.
- Свою поведінку жителі Нових Санжарів, пояснюють тим, що їхнє селище є курортним, і люди його відвідують, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях