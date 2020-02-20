Нехай страх не затуманює розум і совість, – ПЦУ українцям, що панікують через коронавірус

Страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття, і вони забувають про милосердя та людяність. А ненависть, що шириться між українцями, є такою ж згубною, як хвороба.

Так, на масові протести, що виникали та тривають у деяких регіонах України відреагували у Православній церкві України. Річ у тім, що люди панікують через повернення з охопленого епідемією коронавірусу Китаю українців та їх майбутнього розміщення на карантин.

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Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство,

– йдеться в офіційному повідомленні ПЦУ.

Там закликають українців бути мудрими та терплячими і не піддаватися паніці. Священнослужителі наголошують, що ненависть і відчуження – такі ж згубні, як і хвороба.

"Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність!" – додають у церкві.

Чому українці панікують та зводять блокпости у своїх регіонах: