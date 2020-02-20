Нехай страх не затуманює розум і совість, – ПЦУ українцям, що панікують через коронавірус
Страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття, і вони забувають про милосердя та людяність. А ненависть, що шириться між українцями, є такою ж згубною, як хвороба.
Так, на масові протести, що виникали та тривають у деяких регіонах України відреагували у Православній церкві України. Річ у тім, що люди панікують через повернення з охопленого епідемією коронавірусу Китаю українців та їх майбутнього розміщення на карантин.
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Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство,
– йдеться в офіційному повідомленні ПЦУ.
Там закликають українців бути мудрими та терплячими і не піддаватися паніці. Священнослужителі наголошують, що ненависть і відчуження – такі ж згубні, як і хвороба.
"Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність!" – додають у церкві.
Чому українці панікують та зводять блокпости у своїх регіонах:
- Люди у деяких регіонах України сильно переймалися через ймовірність того, що саме у їх населених пунктах розмістять евакуйованих з Китаю українців на карантин.
- Наразі відомо, що цих громадян розмістять у медзакладі Нових Санжарів, що на Полтавщині. Напередодні місцеві жителі цього селища виступили із протестами та звели блокпости при в’їзді у Нові Санжари. Вони намагаються заблокувати дороги власними автівками, вантажівками та навіть тракторами.
- Людьми керує паніка через боязнь заразитися коронавірусом і необізнаність, зумовлену поганою комунікацією влади з суспільством.