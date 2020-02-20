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      Нехай страх не затуманює розум і совість, – ПЦУ українцям, що панікують через коронавірус

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      Ситуація у Нових Санжарах / vesti.ua

      Страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття, і вони забувають про милосердя та людяність. А ненависть, що шириться між українцями, є такою ж згубною, як хвороба.

      Так, на масові протести, що виникали та тривають у деяких регіонах України відреагували у Православній церкві України. Річ у тім, що люди панікують через повернення з охопленого епідемією коронавірусу Китаю українців та їх майбутнього розміщення на карантин.

      Актуально: Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо

      Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство,
      – йдеться в офіційному повідомленні ПЦУ.

      Там закликають українців бути мудрими та терплячими і не піддаватися паніці. Священнослужителі наголошують, що ненависть і відчуження – такі ж згубні, як і хвороба.

      "Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність!" – додають у церкві.

      Чому українці панікують та зводять блокпости у своїх регіонах:

      • Люди у деяких регіонах України сильно переймалися через ймовірність того, що саме у їх населених пунктах розмістять евакуйованих з Китаю українців на карантин.
      • Наразі відомо, що цих громадян розмістять у медзакладі Нових Санжарів, що на Полтавщині. Напередодні місцеві жителі цього селища виступили із протестами та звели блокпости при в’їзді у Нові Санжари. Вони намагаються заблокувати дороги власними автівками, вантажівками та навіть тракторами.
      • Людьми керує паніка через боязнь заразитися коронавірусом і необізнаність, зумовлену поганою комунікацією влади з суспільством.
      Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Православна церква України
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