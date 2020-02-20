Пусть страх не затуманивает разум и совесть, – ПЦУ украинцам, что паникуют из-за коронавируса

Страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию, и они забывают о милосердии и человечности. А ненависть, которая распространяется между украинцами, является такой же губительной, как болезнь.

Так, на массовые протесты, которые вознкли и продолжаются в некоторых регионах Украины, отреагировали в Православной церкви Украины. Дело в том, что люди паникуют из-за возвращения из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев и их будущего размещения на карантин.

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Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество,

– говорится в официальном сообщении ПЦУ.

Там призывают украинцев быть мудрыми, терпеливыми и не поддаваться панике. Священнослужители отмечают, что ненависть и отчуждение – такие же губительные, как и болезнь.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность!" – добавляют в церкви.

Почему украинцы паникуют и возводят блокпосты в своих регионах: