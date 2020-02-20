Пусть страх не затуманивает разум и совесть, – ПЦУ украинцам, что паникуют из-за коронавируса
Страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию, и они забывают о милосердии и человечности. А ненависть, которая распространяется между украинцами, является такой же губительной, как болезнь.
Так, на массовые протесты, которые вознкли и продолжаются в некоторых регионах Украины, отреагировали в Православной церкви Украины. Дело в том, что люди паникуют из-за возвращения из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев и их будущего размещения на карантин.
Актуально: Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно
Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество,
– говорится в официальном сообщении ПЦУ.
Там призывают украинцев быть мудрыми, терпеливыми и не поддаваться панике. Священнослужители отмечают, что ненависть и отчуждение – такие же губительные, как и болезнь.
"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность!" – добавляют в церкви.
Почему украинцы паникуют и возводят блокпосты в своих регионах:
- Люди в некоторых регионах Украины сильно обеспокоены из-за вероятности того, что именно в их населенных пунктах разместят эвакуированных из Китая украинцев на карантин.
- Известно, что этих граждан разместят в медучреждении Новых Санжаров, что на Полтавщине. Накануне местные жители этого поселка выступили с протестами и возвели блокпосты при въезде в поселок. Они пытаются заблокировать дороги своими автомобилями, грузовиками и даже тракторами.
- Людьми руководит паника из-за боязни заразиться коронавирусом и неосведомленность, обусловленная плохой коммуникацией власти с обществом.