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      Пусть страх не затуманивает разум и совесть, – ПЦУ украинцам, что паникуют из-за коронавируса

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      Ситуация в Новых Санжарах / vesti.ua

      Страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию, и они забывают о милосердии и человечности. А ненависть, которая распространяется между украинцами, является такой же губительной, как болезнь.

      Так, на массовые протесты, которые вознкли и продолжаются в некоторых регионах Украины, отреагировали в Православной церкви Украины. Дело в том, что люди паникуют из-за возвращения из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев и их будущего размещения на карантин.

      Актуально: Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно

      Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество,
      – говорится в официальном сообщении ПЦУ.

      Там призывают украинцев быть мудрыми, терпеливыми и не поддаваться панике. Священнослужители отмечают, что ненависть и отчуждение – такие же губительные, как и болезнь.

      "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность!" – добавляют в церкви.

      Почему украинцы паникуют и возводят блокпосты в своих регионах:

      • Люди в некоторых регионах Украины сильно обеспокоены из-за вероятности того, что именно в их населенных пунктах разместят эвакуированных из Китая украинцев на карантин.
      • Известно, что этих граждан разместят в медучреждении Новых Санжаров, что на Полтавщине. Накануне местные жители этого поселка выступили с протестами и возвели блокпосты при въезде в поселок. Они пытаются заблокировать дороги своими автомобилями, грузовиками и даже тракторами.
      • Людьми руководит паника из-за боязни заразиться коронавирусом и неосведомленность, обусловленная плохой коммуникацией власти с обществом.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 Православная церковь Украины
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