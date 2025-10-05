Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Teacher Prize Ukraine.

Що відомо про вчителя Руслана Шаламова?

Руслан Шаламов викладає біологію та екологію в харківському Науковому ліцеї "Обдарованість".

Організатори премії розповіли, що колись чоловік мріяв стати біохіміком‑дослідником, однак випадковий урок у 1994 році відкрив його справжнє покликання.

Відтоді він виховав олімпіадників і науковців світового рівня, став співавтором держстандартів, автором підручників і тренером для сотень учителів,

– йдеться в повідомленні.

У ГО "Освіторія" розповіли, що Руслан Шаламов долучився до реформи НУШ та працює в групі розробників над формуванням держстандартів освіти. Також педагог є автором інноваційної модельної програми з біології та написав понад 50 книг, серед яких 10 підручників із грифом МОН.

Вже під час роботи в школі Руслан Шаламов захистив кандидатську з біохімії. Відомо, що десятки його учнів нині працюють у провідних університетах світу.

Щоб мати успіх, треба усвідомлювати, для кого ти працюєш, і я вдячний своїм випускникам, які пішли в життя і тепер це життя рятують або досліджують. Я вдячний своїм учням і ученицям, а надто тій невеликій групі хлопчиків і дівчаток, яких я вперше в житті можу назвати своїм класом,

– сказав зі сцени сам переможець.

Зазначається, що вчитель отримає мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії.

