Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?

Нове дослідження експертів з кліматичних питань вказує на те, що, певно, жоден зі світових регіонів не потерпає наразі так від зміни клімату, як регіон Середземного моря. Тут потепління розвивається приблизно на 20% скоріше, ніж в середньому по планеті.

Німецький науковець Вольфґанг Крамер, один із авторів цього дослідження, взагалі-то, за відгуками своїх колег, є людиною доволі витриманою та беземоційною. Тим не менш, викладаючи перед аудиторією в Барселоні висновки зі своєї роботи, він протягом лише кількох хвилин чотири рази повторив: "Жахливо!" Відомий у світі еколог та географ разом зі своїми співробітниками попередив: Середземномор’я потерпає від потепління більше, ніж будь-яке інше місце на Землі.

За даними групи Крамера, зміни клімату тут відбуваються на 20% швидше, ніж в цілому в світі. Якщо довколишні умови та, перш за все, рівень викиду парникових газів до атмосфери не зміниться – середньорічна температура на Майорці та Корсиці, в Барселоні та Римі підніметься до 2040 року на 2,2 градуси в порівнянні з вимірами, зробленими в доіндустріальні часи.

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"Треба щось робити!"

Паризька кліматична угода зобов’язує країни, які її підписали, зупинити глобальне потепління на позначці, значно нижчій за 2 градуси, якщо можливо – десь на 1,5 градусах. Ця позначка, яка очікується в інших місцях нашої планети лише десь в період від 2030 до 2050 року, вже була зафіксована в Південній Європі, на берегах Середземного моря.

Тобто, за даними Крамера, безпосередня небезпека загрожує не якимось африканським чи азійським країнам, яким європейці звикли висловлювати щире співчуття та "серйозне занепокоєння", а безпосередньо Старому континентові, самим його жителям.

"Треба щось робити!" – закликав Генеральний секретар Середземноморського союзу (UfM) Нассер Камель, відкриваючи 4-й регіональний форум цієї організації. Для Середземномор’я ще ніколи не робилися такі великі й вичерпні дослідження, як це. Ще ніколи не звучали такі страшні попередження, як тепер, в Барселоні. Ніхто не називав ще Середземне море "гарячою точкою" та "Ground Zerо" світового потепління. Принаймні до кінця нинішнього століття, вважають дослідники, середня температура тут може піднятися на цілих 5 градусів. В цьому випадку рівень Середземного моря підніметься більше, ніж на цілий метр.

Що це означає?

Насамперед, те, що цілі острови, а також берегові зони, де проживають троє з кожних десяти жителів регіону, можуть на очах наступного покоління поринути в море, зникнути з очей – стверджує документ із солідною назвою "Перше наукове дослідження впливу кліматичних та середовищних змін в Середземномор'ї".

Улюблений мільйонами європейських туристів іспанський острів Майорка, щоправда, став би не першим в черзі на потопання. Першою, на думку колеги Крамера Семії Шеріф, має стати так звана "чорна перлина Середзем'я", невеликий острівець Пантелерія, розташований поблизу від Сицілії.



Катастрофа все ближче / Фото АР

Дослідження, оприлюднене в Барселоні, було проведено більш, ніж шістьма сотнями науковців з 35-ти країн. Всі ці фахівці належать до наукової мережі, збудованої UfM та програмою ООН UNEP, називається вона MedECC (Середземноморські експерти з питань кліматичних та природних змін). Доктор Вольфґанг Крамер координує їх роботу та є її науковим керівником.

Слід також зазначити, що саме дослідження ще не завершене, а результати, які були оприлюднені – лише попередні. Але навіть, виходячи з них, можна зробити висновок, що ситуація стає вкрай загрозливою. Може статися так, що протягом лише двох десятків років приблизно 250 мільйонів людей – десь половина населення регіону – постраждають від глобального потепління. Причина – підняття рівня моря засолює грунтові води. Це означає, що постраждають аграрні комплекси багатьох країн, а сільськогосподарські площі скоротяться до 2100 року на цілу третину.

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Мільйони страшних наслідків

На превеликий жаль, наслідки глобального потепління – справа зовсім не далекого майбутнього: вчені застерегли в Барселоні також і від масового вимирання морської фауни, і від "гарячих хвиль", які все частіш котяться Європою. Почастішали періоди засухи, почастішали шторми, масштабні лісові пожежі й інші фактори зміни глобального клімату.

А за цією зміною йдуть і нові негаразди: в Європу просочуються азійські та африканські рослини й комахи, які несуть нові отрути й збудників хвороб – отже, каже Крамер, є великий шанс масових отруєнь та епідемій. Перш за все, від них, за його словами, постраждають люди похилого віку, маленькі діти, а також соціально незахищені верстви населення.

Але йдеться про загрозу не лише екологічній системі Середземномор’я. Окрема соціологічна група, яка працювала над цим дослідженням разом із екологами, прогнозує серйозні соціальні та політичні конфлікти, а також збільшення міграційних потоків.

Насправді, слід очікувати мільйонів наслідків, – вважає Семія Шеріф. – Деякі люди цього не розуміють і кажуть – мовляв, ну, стане на пару градусів тепліше. То й що? А я віповідаю: що з тобою стане, як температура твого тіла підніметься на пару градусів?

На думку експертів, в усьому світі слід скорочувати викиди СО2 до атмосфери значно швидше, ніж про це було домовлено. Але чи є на це взагалі якась надія, з огляду на світовий політичний стан? Чи можна щось зробити, скажімо так, в індивідуальному порядку? "Будь-які зміни є значущими", – вважає доктор Крамер.

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