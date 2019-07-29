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      Глуховерю звільнили з посади начальника поліції Дніпропетровщини

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      Віталій Глуховеря
      Віталій Глуховеря

      Віталія Глуховерю звільнили з посади начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області після скандалу з КОРДом та затриманням патрульних.

      Глуховеря сам подав рапорт з проханням звільнити його з посади. Він направ його голові Національної поліції України Сергію Князєву сьогодні, 29 липня.

      Князєв погодив свої дії з главою МВС Арсеном Аваковим та видав наказ про звільнення Віталія Глуховері з займаної посади начальника Головного управління в Дніпропетровській області.

      Виконувачем обов’язків керівника поліції в Дніпропетровській області призначили 42-річного Артема Васицького. Він є заступником начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції. До 2017 року проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи.

      Новина доповнюється...

       

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      Теги: Новини політики Новини України
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