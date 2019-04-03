Голобородько викликає Зеленського на інтерв'ю

Журналіст 24 каналу Антон Голобородько зізнався, що його хвилює відсутність спілкування кандидата у президенти Володимира Зеленського із представниками ЗМІ. Тому він хоче спробувати домовитися з ним про розмову на нашому телеканалі.

Журналіст не знає, чи Зеленський таки погодиться, однак пропонує свої читачам в соцмережах посприяти цьому.

Антон Голобородько зазначив, що у штабі Зеленського кажуть про свою відкритість та готовність спілкуватися з журналістами.

За словами журналіста, є тільки один шанс витягнути Володимира на розмову – показати, що українці теж хочуть побачити таке інтерв'ю. Для цього він пропонує публікувати у Facebook пости з тегом #хочуінтервю.

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Це та історія, коли ми обираємо Президента і не знаємо, кого саме. Не знаємо, що він буде робити з армією, війною, із відносинами з Росією, з питаннями, які не просто важливі і болючі... Від цього залежить наше виживання. А крім того, є ще чарівна картинка щасливого життя, яке він обіцяє. Його соціально-економічна програма – це соцгарантії і мінімальні податки; купа державних зобов'язань і зменшення апарату чиновників; інвестиції в бізнес і детінізація економіки. Одними словом: правильні, але протилежні речі,

– написав Голобородько.