Голос Америки: Білий дім вивчає, чи публікувати текст телефонної розмови Трампа і Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна не сходить з перших шпальт преси США. Причина – розмова Трампа із Зеленським, у якій, як повідомляє ЗМІ, президент США наполягав, щоб Україна провела розслідування проти сина Джо Байдена та його самого. Трамп підтвердив, що говорив про Байдена, втім лише у контексті боротьби із корупцією. Білий розглядає можливість опублікувати текст розмови.

Також у випуску: В України з’явилось вікно можливостей, щоб завершити війну в Україні і час втрачати не варто, – Александер Гуґ. Емоційна промова Ґрети Тунберґ в ООН. Банкрутство "Томаса Кука": як повертатимуть туристів. Серіал "Чорнобиль" отримав премію "Еммі" у 10 номінаціях.

Джерело: 24 канал