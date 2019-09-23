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      Голос Америки: Білий дім вивчає, чи публікувати текст телефонної розмови Трампа і Зеленського

      Голос Америки 75 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна не сходить з перших шпальт преси США. Причина – розмова Трампа із Зеленським, у якій, як повідомляє ЗМІ, президент США наполягав, щоб Україна провела розслідування проти сина Джо Байдена та його самого. Трамп підтвердив, що говорив про Байдена, втім лише у контексті боротьби із корупцією. Білий розглядає можливість опублікувати текст розмови.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини США Володимир Зеленський Новини України Дональд Трамп Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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