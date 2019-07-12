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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Екс-радник Путіна прокоментував його телефонну розмову з Зеленським

      Голос Америки 374 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – телефонна розмова та можлива зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним певною мірою є його перемогою, втім, навряд чи Зеленський готовий до цієї зустрічі. Таке заявив екс-радник президента РФ а нині дослідник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

      Також у випуску:

      У Парижі відбувається зустріч зовнішньополітичних радників глав держав країн "нормандської четвірки".

       Деталі щодо продажу Україні зброї та військової допомоги США.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Голос Америки Україна – Росія Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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