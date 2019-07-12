Голос Америки: Екс-радник Путіна прокоментував його телефонну розмову з Зеленським
У свіжому випуску "Голосу Америки" – телефонна розмова та можлива зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним певною мірою є його перемогою, втім, навряд чи Зеленський готовий до цієї зустрічі. Таке заявив екс-радник президента РФ а нині дослідник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.
Також у випуску:
У Парижі відбувається зустріч зовнішньополітичних радників глав держав країн "нормандської четвірки".
Деталі щодо продажу Україні зброї та військової допомоги США.
Канадсько-українська військова співпраця і перспективи зближення України з НАТО: ексклюзивне інтерв’ю з міністром оборони Канади.
Люди готуються до можливих нових землетрусів у Лос-Анджелесі.
Джерело: 24 канал
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