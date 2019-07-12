Голос Америки: Екс-радник Путіна прокоментував його телефонну розмову з Зеленським

У свіжому випуску "Голосу Америки" – телефонна розмова та можлива зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним певною мірою є його перемогою, втім, навряд чи Зеленський готовий до цієї зустрічі. Таке заявив екс-радник президента РФ а нині дослідник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

Також у випуску: У Парижі відбувається зустріч зовнішньополітичних радників глав держав країн "нормандської четвірки". Деталі щодо продажу Україні зброї та військової допомоги США. Канадсько-українська військова співпраця і перспективи зближення України з НАТО: ексклюзивне інтерв’ю з міністром оборони Канади. Люди готуються до можливих нових землетрусів у Лос-Анджелесі.

Джерело: 24 канал