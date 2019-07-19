Голос Америки: Експерти у США прокоментували люстрацію від Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США вважають, що запропонована президентом Зеленським люстрація – це не очищення влади, а політична розправа та піар-хід. Більшість аналітиків сподіваються, що у законопроекту таки мало шансів на ухвалення.
Також у випуску:
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Відповідь українського МЗС на участь угорських політиків у передвиборчій кампанії в Україні.
Рівно 50 років тому Ніл Армстронг і Базз Олдрін першими з людей ступили на поверхню Місяця.
Джерело: 24 канал
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