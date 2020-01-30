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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Голос Америки: Харків'янка, яка навчається в Ухані, розповіла про ситуацію в місті

      Голос Америки 164 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу. Українська студентка Моніка Рустамова, яка навчається в одному із університетів Уханю, розповіла, що наразі ситуація в місті є спокійною. За її словами, люди в Україні панікують більше, ніж ті, хто перебувають в китайському місті.

      Також у випуску:

      Держсекретар США Майк Помпео 31 січня прибуде в Україну на зустріч із Володимиром Зеленським.

      Під час нового етапу розгляду імпічменту президента США в Сенаті, сенатори мали можливість поставити питання стороні обвинувачення та захисту.

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      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Голос Америки Китай Імпічмент Трампа Майк Помпео Володимир Зеленський
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