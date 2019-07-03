Голос Америки: Ключові заяви Зеленського в Торонто

У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час зустрічі з Куртом Волкером президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Також він наголосив, що Росія не демонструє доброї волі для вирішення цього питання. Більше – дивіться у відео.

Також у випуску: Діти української школи у Торонто передали Зеленському листи для український моряків, яких незаконно утримує Росія.

Джерело: 24 канал