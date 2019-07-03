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      Голос Америки: Ключові заяви Зеленського в Торонто

      Голос Америки 286 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час зустрічі з Куртом Волкером президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Також він наголосив, що Росія не демонструє доброї волі для вирішення цього питання. Більше – дивіться у відео.

      Також у випуску:

      Діти української школи у Торонто передали Зеленському листи для український моряків, яких незаконно утримує Росія.

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Володимир Зеленський Канада Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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