Голос Америки: Ключові заяви Зеленського в Торонто
У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час зустрічі з Куртом Волкером президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Також він наголосив, що Росія не демонструє доброї волі для вирішення цього питання. Більше – дивіться у відео.
Також у випуску:
Діти української школи у Торонто передали Зеленському листи для український моряків, яких незаконно утримує Росія.
Джерело: 24 канал
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