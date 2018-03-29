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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Голос Америки. Чи можуть Росія та США продовжувати співпрацю після видворення дипломатів

Голос Америки 91 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – посол США в Росії Джон Ганстсмен назвав очікуваним рішення Росії видворити 60 американських дипломатів та закрити консульство в Санкт-Петербурзі. Проте він не вважає, що США та Росія не можуть співпрацювати.

Також у випуску:

Американські аналітики пояснюють можливі причини посилення насильства на сході України.

Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Новини США Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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