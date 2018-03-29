Голос Америки. Чи можуть Росія та США продовжувати співпрацю після видворення дипломатів
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – посол США в Росії Джон Ганстсмен назвав очікуваним рішення Росії видворити 60 американських дипломатів та закрити консульство в Санкт-Петербурзі. Проте він не вважає, що США та Росія не можуть співпрацювати.
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Джерело: 24 Канал
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