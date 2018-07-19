Голос Америки. Путін пригрозив наслідками, якщо Україна й Грузія рухатимуться до НАТО
У свіжому випуску Голос Америки – Путін погрожує наслідками, які можуть трапитись, якщо Україна й Грузія рухатимуться до НАТО. Але попри це сенатори підтримують прагнення двох країн.
Також у випуску:
Дональд Трамп: зустріч з Путіним – величезний успіх, а брехливі медіа – єдиний ворог народу.
Директор ФБР розповів, як російські агенти впливу розділяють американське суспільство.
Джерело: 24 канал
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