Голос Америки. Путін пригрозив наслідками, якщо Україна й Грузія рухатимуться до НАТО

У свіжому випуску Голос Америки – Путін погрожує наслідками, які можуть трапитись, якщо Україна й Грузія рухатимуться до НАТО. Але попри це сенатори підтримують прагнення двох країн.

Також у випуску: Дональд Трамп: зустріч з Путіним – величезний успіх, а брехливі медіа – єдиний ворог народу. Директор ФБР розповів, як російські агенти впливу розділяють американське суспільство.