Голос Америки: Ще один політик заявив про участь у виборах президента США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – демократ Бето О'Рурк офіційно заявив про свій намір кинути виклик Дональду Трампу на президентських виборах 2020 року у США.

Також у випуску: Сенат США підтримав резолюцію, яка блокує дію оголошеного Дональдом Трампом надзвичайного стану через кризу на південному кордоні. Очікується, що незабаром про свою участь у президентських виборах у США заявить колишній віце-президент Джо Байден.