Голос Америки: Ще один політик заявив про участь у виборах президента США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – демократ Бето О'Рурк офіційно заявив про свій намір кинути виклик Дональду Трампу на президентських виборах 2020 року у США.
Також у випуску:
Сенат США підтримав резолюцію, яка блокує дію оголошеного Дональдом Трампом надзвичайного стану через кризу на південному кордоні.
Очікується, що незабаром про свою участь у президентських виборах у США заявить колишній віце-президент Джо Байден.
Джерело: 24 канал
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