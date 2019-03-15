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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Ще один політик заявив про участь у виборах президента США

      Голос Америки 28 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – демократ Бето О'Рурк офіційно заявив про свій намір кинути виклик Дональду Трампу на президентських виборах 2020 року у США.

      Також у випуску:

      Сенат США підтримав резолюцію, яка блокує дію оголошеного Дональдом Трампом надзвичайного стану через кризу на південному кордоні. 

      Очікується, що незабаром про свою участь у президентських виборах у США заявить колишній віце-президент Джо Байден.

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      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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