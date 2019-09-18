Голос Америки: США різко відреагували на "проокупаційні голоси" щодо Криму на нараді ОБСЄ

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США різко відреагували на "проокупаційні голоси" щодо Криму на щорічній нараді ОБСЄ з проблем людського виміру, яка відбувається у Варшаві. Росія зареєструвала на засіданні так званих представників громадськості Криму, що представляють російську владу та підконтрольні Росії ЗМІ півострова.

Також у випуску: Джона Болтона на посаді радника з нацбезпеки замінить спецпосланець США з питань заручників О'Браєн. Що передбачає "Формула Штайнмаєра"?

Джерело: 24 канал