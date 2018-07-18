Голос Америки. Трамп заявив, що він найжорстокіший президент у світі щодо Росії
У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп заявив, що жоден президент не був таким жорстким до Росії як він. І додав, що не вірить, що Росія все ще має США за свою ціль, попри заяви розвідки.
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Джерело: 24 канал
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