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Голос Америки. Трамп заявив, що він найжорстокіший президент у світі щодо Росії

Голос Америки 123 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп заявив, що жоден президент не був таким жорстким до Росії як він. І додав, що не вірить, що Росія все ще має США за свою ціль, попри заяви розвідки.

Також  випуску:

Конгрес готує закон, що має не допустити повторення втручання Москви у вибори 2016.

В Естонії проходять кібернавчання щодо загроз у цифровому просторі за участі союзників НАТО.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Голос Америки Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
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