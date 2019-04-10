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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: У Держдепі США озвучили свою позицію щодо виборів в Україні

      Голос Америки 120 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер заявила, що Дональд Трамп вірить у державний суверенітет і хоче, щоб Україна була цілісною. Також США були б щасливі, якщо б в Україні не було російської присутності.

      Також у випуску:

      Міжнародний Валютний Фонд прогнозує зростання української економіки на 2,7%.

      Конгресмени вимагають щоб Міністерство юстиції США оприлюднило весь звіт Роберта Мюллера.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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