Голос Америки: У Держдепі США озвучили свою позицію щодо виборів в Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер заявила, що Дональд Трамп вірить у державний суверенітет і хоче, щоб Україна була цілісною. Також США були б щасливі, якщо б в Україні не було російської присутності.
Також у випуску:
Міжнародний Валютний Фонд прогнозує зростання української економіки на 2,7%.
Конгресмени вимагають щоб Міністерство юстиції США оприлюднило весь звіт Роберта Мюллера.
Джерело: 24 канал
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