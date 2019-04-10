Голос Америки: У Держдепі США озвучили свою позицію щодо виборів в Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер заявила, що Дональд Трамп вірить у державний суверенітет і хоче, щоб Україна була цілісною. Також США були б щасливі, якщо б в Україні не було російської присутності.

Також у випуску: Міжнародний Валютний Фонд прогнозує зростання української економіки на 2,7%. Конгресмени вимагають щоб Міністерство юстиції США оприлюднило весь звіт Роберта Мюллера.

Джерело: 24 канал