Голос Америки: У США відреагували на видачу паспортів РФ для жителів Донеччини
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у посольстві США засудили указ очільника Кремля видавати російські паспорти жителям окупованих Донецька та Луганська. Вони назвали це рішення абсурдним та дестабілізуючим.
Також у випуску:
Віце-президент США Майк Пенс привітав Володимира Зеленського з перемогою.
Демократи і розмови про імпічмент Трампа.
Джерело: 24 канал
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