Голос Америки: У США відреагували на видачу паспортів РФ для жителів Донеччини

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у посольстві США засудили указ очільника Кремля видавати російські паспорти жителям окупованих Донецька та Луганська. Вони назвали це рішення абсурдним та дестабілізуючим.

Також у випуску: Віце-президент США Майк Пенс привітав Володимира Зеленського з перемогою. Демократи і розмови про імпічмент Трампа.

Джерело: 24 канал