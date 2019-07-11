Голос Америки: У Вашингтоні готуються до візиту президента Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Вашингтоні готуються прийняти українського президента Володимира Зеленського, Хоча дата візиту ще не визначена, та готувати його до столиці США вже прибув секретар РНБО України Олександр Данилюк
Також у випуску:
Американський генерал заявив, що США мають зменшити обмеження на виділення військової допомоги Києву.
Група Підтримки України в Конгресі США пропонує запросити Зеленського виступити на засіданні Конгресу.
Що кажуть американські експерти про вибори в Україні та ризики впливу Кремля.
Джерело: 24 канал
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