Голос Америки: В США хочуть влаштувати телефонну розмову між Помпео і Кулебою
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Вашингтон обговорює зміну уряду України. У Конгресі очікують продовження боротьби з корупцією. Посол України в США Володимир Єльченко розповів, що у Держдепі зацікавлені незабаром організувати телефонну розмову між держсекретарем Майком Помпео та новопризначеним міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також у випуску:
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