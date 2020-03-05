Голос Америки: В США хочуть влаштувати телефонну розмову між Помпео і Кулебою

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Вашингтон обговорює зміну уряду України. У Конгресі очікують продовження боротьби з корупцією. Посол України в США Володимир Єльченко розповів, що у Держдепі зацікавлені незабаром організувати телефонну розмову між держсекретарем Майком Помпео та новопризначеним міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також у випуску: У штаті Каліфорнія оголосили надзвичайний стан через коронавірус ковід-19. Сьогодні там померла перша людина.