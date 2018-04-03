Голос Америки. Вирок суду у справі юриста Алекса ван дер Зваана щодо змови США з росіянами
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 30 днів в'язниці та 20 тисяч доларів штрафу – це вирок федерального суду у Вашингтоні юристу Алексу ван дер Зваану за те, що брехав ФБР у рамках розслідування справи про російське втручання в американські вибори.
Також у випуску:
Тим часом Президент США Дональд Трамп називає це розслідування "полюванням на відьом" та запевняє, що ніякої змови з росіянами не було.
Джерело: 24 Канал
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