Голос Америки. Вирок суду у справі юриста Алекса ван дер Зваана щодо змови США з росіянами

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 30 днів в'язниці та 20 тисяч доларів штрафу – це вирок федерального суду у Вашингтоні юристу Алексу ван дер Зваану за те, що брехав ФБР у рамках розслідування справи про російське втручання в американські вибори.

Також у випуску: Тим часом Президент США Дональд Трамп називає це розслідування "полюванням на відьом" та запевняє, що ніякої змови з росіянами не було.