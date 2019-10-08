Голос Америки: Якщо зірвуться поставки американського газу в Україну, виграє Росія, – експерти
У свіжому випуску "Голосу Америки" – ЗМІ повідомляють, що міністр енергетики США Рік Перрі намагався змінити керівництво "Нафтогазу" країни і підписати з Україною контракт на поставку американського скрапленого газу. Експерти вважають, що з’ясовувати чи були порушення мають в США, а від цих скандалів виграє Росія.
Також у випуску:
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