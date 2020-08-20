Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович подав заяву про відставку. Це вже не перший урядовець, який покидає пост за останній час.

Про звільнення глави МЗС повідомило польське видання РАР у твітері.

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Також наголосили, що Чапутович ще 20 липня в інтерв'ю Rzeczpospolita анонсував, що покине уряд прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Міністр раніше заявив, що період після президентських виборів є хорошим моментом для зміни на чолі польської дипломатії. Він переконаний, що його наступник продовжуватиме нинішню лінію і сприятиме надалі зміцненню позиції Польщі на міжнародній арені,

– повідомили у пресслужбі МЗС Польщі.

Хто ще подав у відставку в Польщі?

Крім цього, видання Wprost пише, що подали у відставку: