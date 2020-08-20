Міністр закордонних справ Польщі Чапутович подав у відставку
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович подав заяву про відставку. Це вже не перший урядовець, який покидає пост за останній час.
Про звільнення глави МЗС повідомило польське видання РАР у твітері.
Зверніть увагу Посол Білорусі в Словаччині заявив про відставку на тлі протестів
Також наголосили, що Чапутович ще 20 липня в інтерв'ю Rzeczpospolita анонсував, що покине уряд прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Міністр раніше заявив, що період після президентських виборів є хорошим моментом для зміни на чолі польської дипломатії. Він переконаний, що його наступник продовжуватиме нинішню лінію і сприятиме надалі зміцненню позиції Польщі на міжнародній арені,
– повідомили у пресслужбі МЗС Польщі.
Хто ще подав у відставку в Польщі?
Крім цього, видання Wprost пише, що подали у відставку:
- голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовскі у вівторок, 18 серпня;
- заступник глави МОЗ Януш Цешіньскій також написав заяву напередодні;
- заступниця міністра цифрування Ванда Бук подала у відставку вчора, 19 серпня.