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      Голова Нацбанку підтвердив правдивість "плівок Гончарука"

      - Читать новость на русском
      Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук / dumskaya.net

      Голова Національного банку України Яків Смолій визнав, що запис розмови керівництва НБУ та тепер уже експрем'єра Олексія Гончарука є справжнім. Мовиться про так звану прослушку Гончарука, опубліковану в мережі в січні.

      Однак деякі фрагменти розмови таки були змонтовані, заявив Смолій в інтерв'ю виданню "Фокус".

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      Він вважає, що запис розмови був зроблений під час зустрічі у Кабінеті Міністрів. Водночас Смолій заявив, що не знає, хто записував розмову.

      В основному запис, який оприлюднили, відповідає тому, що відбувалося на зустрічі у Кабміні,
      – сказав він.

      Що відомо про "прослушку" Гончарука

      • 15 січня у мережі опублікували аудіозапис зустрічі нібито Олексія Гончарука, який тоді обіймав посаду прем'єра, Оксани Маркарової, яка була міністеркою фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні.
      • Під час розмови "Гончарук" сказав, що він – "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів". За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ.
      • 5 лютого працівники СБУ влаштували обшук в офісі телеканалу "1+1" через таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті. Правоохоронці переконані, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача Євгена Куксіна.
      • Після цього Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Хоча, за законом, прем'єр подає заяву про відставку у Верховну Раду. Зрештою після зустрічі з президентом Гончарук залишився на посаді. Тоді Зеленський дав йому "другий шанс". Проте вже 4 березня Рада таки відправила Гончарука у відставку. 
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Яків Смолій Прослушка Гончарука НБУ СБУ Олексій Гончарук – новини
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