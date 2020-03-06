Голова Нацбанку підтвердив правдивість "плівок Гончарука"

Голова Національного банку України Яків Смолій визнав, що запис розмови керівництва НБУ та тепер уже експрем'єра Олексія Гончарука є справжнім. Мовиться про так звану прослушку Гончарука, опубліковану в мережі в січні.

Однак деякі фрагменти розмови таки були змонтовані, заявив Смолій в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Він вважає, що запис розмови був зроблений під час зустрічі у Кабінеті Міністрів. Водночас Смолій заявив, що не знає, хто записував розмову.

В основному запис, який оприлюднили, відповідає тому, що відбувалося на зустрічі у Кабміні,

– сказав він.

Що відомо про "прослушку" Гончарука