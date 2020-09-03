МОЗ вчергове оновило карантинні зони в Україні. Під час ліквідації пожеж, що вирують у Луганській області, загинув військовослужбовець Артем Бондаренко. У Києві рятувальники приборкали пожежу на 24-му поверсі новобудови. Місія МВФ невдовзі прибуде в Україну. У збанкрутілому банку "Аркада" проходять обшуки. Такими були головні новини 3 вересня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 3 вересня:

Смерть військового на Луганщині

Військовослужбовець Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожеж, що вирують на Луганщині. Раніше військового оголосили зниклим безвісти, проте тіло Бондаренка виявили під завалами бліндажа 3 вересня.

Важливо Масштабні пожежі на Луганщині: все, що відомо – фото, відео

Відомо, що Артем Бондаренко займався евакуацією військового майна під час наближення пожежі. Крім цього, ще двоє військових отримали опіки. За інформацією міністра оборони Андрія Тарана, постраждали старший лейтенант та сержант, які теж були залучені до ліквідації вогню. Один із них отримав 48% опіків тіла.

Що відомо про масштабні пожежі на Луганщині

В Луганській області 2 вересня спалахнули масштабні пожежі. Вогонь охопив понад тисячу гектарів територій.

3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагалися загасити займання. З 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано три.

Загалом вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків.