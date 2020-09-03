Найважливіші новини України та світу за четвер, 3 вересня: Смерть військового на Луганщині
Військовослужбовець Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожеж, що вирують на Луганщині. Раніше військового оголосили зниклим безвісти, проте тіло Бондаренка виявили під завалами бліндажа 3 вересня.
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Масштабні пожежі на Луганщині: все, що відомо – фото, відео
Відомо, що
Артем Бондаренко займався евакуацією військового майна під час наближення пожежі. Крім цього, ще двоє військових отримали опіки. За інформацією міністра оборони Андрія Тарана, постраждали старший лейтенант та сержант, які теж були залучені до ліквідації вогню. Один із них отримав 48% опіків тіла.
В Луганській області 2 вересня спалахнули масштабні пожежі. Вогонь охопив понад тисячу гектарів територій.
3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагалися загасити займання. З 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано три.
Загалом вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків.
Зверніть увагу, що 2 вересня пожежа
спалахнула і на Харківщині. Вогонь перекинувся на село Дроб'ївка. Загалом згоріли 22 будинки, понад 30 людей відселили.
Пожежа на 24-му поверсі новобудови у Києві
3 вересня в одній зі столичних новобудов спалахнула пожежа, займання виникло на 24-му поверсі. Рятувальники ліквідували вогонь о 18:03, наразі точні причини займання встановлюють.
На жаль,
вогонь забрав життя чоловіка. Водночас співробітники ДСНС врятували жінку, яка вилізла з вікна та чекала порятунку на кондиціонері. Між жінкою та землею було приблизно 70 метрів.
Раніше рятувальники присвоїли пожежі четвертий ступінь складності.
Пожежа у новобудові Києва: дивіться відео
Зони карантину знову оновили
Міністерство охорони здоров'я вчергове поділило Україну на карантинні зони.
Основні зміни – 3 вересня
Через погіршення ситуації з коронавірусом розширили червону зону.
Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, до червоної зони, зокрема, потрапило місто Тернопіль та ще кілька районів Тернопільщини.
Раніше усі перебували в інших зонах.
До червоної зони віднесли:
міста: Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
міста: Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
міста: Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
Бобровицький район Чернігівської області.
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Зони карантину знову оновили: що змінилось
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ Місія МВФ невдовзі прибуде в Україну
Нацбанк очікує, що місія МВФ вже найближчим часом прибуде в Україну. А гроші від фонду Україна мала б отримати до кінця 2020 року.
На що підуть гроші від МВФ
На фінансування протиепідемічних заходів.
На фінансування інфраструктурних проєктів, які пожвавлять усе ще слабку інвестиційну активність.
Що відомо про МВФ? Міжнародний валютний фонд надає фінансову допомогу в обмін на реформи у різних галузях. 21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA). 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу. Наша країна повністю отримала вже 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ.
В "Аркаді" проходять обшуки
Прокуратура Києва повідомила про підозру президенту збанкрутілого банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика". За версією слідства, він незаконним шляхом банків отримав 50 мільйонів гривень.
Як працювала схема
Слідство з'ясувало, що у 2018 році підозрюваний разом зі спільниками розробив та реалізував злочинну схему. Відповідно до неї, зловмисники привласнили кошти фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика". Управителем цих комплексів власне і є "Аркада".
У підсумку шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій із фондів фінансування будівництва вивели 50 мільйонів гривень. Участь у цих операціях брали здебільшого установи, що не мають жодного стосунку до "Аркади". Однак контроль над ними здійснював директор банку.
Наразі розв'язують питання щодо обрання директору "Аркади" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, у банку та за місцем проживання фігурантів цієї справи, зокрема й у підозрюваного, тривають обшуки.
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Незавершене будівництво "Аркади": які комплекси добудують і хто це зробить
Що відомо про банкрутство банку "Аркада"? Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних. Причина такого кроку – зменшення нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. Крім того, Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.