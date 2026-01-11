Від корупції та мітингів до гучних звільнень: 10 скандалів, якими Україні запамʼятався минулий 2025 рік

Ні дня без скандалу. Так можна сказати про минулий 2025 рік. І це не дивно, адже на тлі війни загострене почуття справедливості українців та втома від постійного стресу даються взнаки. Будь-яка подія може набути резонансу та стати топовою в обговореннях. А надто якщо мовиться саме про справедливість, а якщо ще точніше – про корупцію під час війни.

На жаль, це явище не зникло. Водночас українське суспільство реагує на неї куди гостріше. І навіть уперше за час повномасштабної війни відбулися масові мітинги по різних містах проти влади та на захист антикорупційних органів.

Але не корупцією єдиною. Серед скандалів були і військові проблеми, і політичні, і навіть кліматичні.

Якими ж були головні скандали минулого року і які їх наслідки для України – згадуємо в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво "Чисте місто", "Мідас" і не тільки: якими корупційними скандалами запам'ятався 2025 рік

Масове дезертирство зі 155-ї бригади та перша співпраця з іноземною державою

У травні 2024 року командування Сухопутних військ оголосило про створення одразу 10 нових бригад. Допомогу у формуванні однієї з них активно надавала Франція. Тому ця бригада була названа ім’ям Анни Київської, яке поєднує історію України та Франції. І так, мова йде про 155-ту окрему механізовану бригаду.

Вона мала стати абсолютно зразковою – такий собі приклад вдалої співпраці України з партнерами у створенні нових підрозділів. Згадана уже Франція взяла на себе питання забезпечення бригади. Париж виділив 18 гаубиць, 18 бронемашин і 128 бронетранспортерів. Водночас українська сторона формувала саму бригаду та відправляла новобранців на навчання.

Основою новоствореної бригади стали мобілізовані. Командиром призначили Дмитра Рюмшина.

Восени бійці вирушили на навчання, а вже наприкінці осені та на початку зими окремі батальйони відправили на Покровський напрямок. Та 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов заявив про масове дезертирство новобранців. За його словами, ще до навчань близько 1000 бійців пішли в СЗЧ, ще десь 50 втекли під час перебування у Франції. Загалом же журналіст заявив про втечу 1700 бійців.

Також у бригаді було чимало управлінських проблем. Рюмшин швидко позбувся посади, а командування змінювалося кілька разів. Дивізіони САУ Ceasare по поверненню в Україну відправили до інших бойових бригад, як і самих бійців прикомандировували до інших бойових підрозділів.

Тодішній очільник Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що формування бригади спільно з іноземною державою було першим досвідом для України, але, як визнав сам командувач, не всі служби спрацювали добре.

Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт такого масштабу для командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно, – заявив Драпатий.

Опісля командира роти, який, як підозрює ДБР, сам пішов у СЗЧ та підбурив на це своїх побратимів, – затримали. Пізніше затримали й Рюмшина, який у грудні вийшов з-під варти під заставу в розмірі 908 тисяч гривень.



Дмитро Рюмшин на лаві підсудних / Фото Суспільного

Попри скандал та суттєву пляму на репутації, бійці, котрі залишилися в бригаді, розпочали виконання завдань у районі Покровська. Але скандали на цьому не скінчилися.

У травні Українська правда опублікувала розслідування про схему на бойових виплатах у 155-й бригаді – її, як підозрюють, організував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський. Він вимагав відкати за нарахування виплат. Його раніше затримали співробітники ДБР. Суд відправив підполковника під варту, де він перебуває і досі.

Скандал довкола 155-ї бригади породив величезну дискусію про доцільність формування нових бригад. Противники таких рішень зазначають, що краще доукомплектовувати вже наявні бойові бригади, які мають досвідчених бійців та офіцерів, аніж створювати підрозділи з нуля.

Сварка в Овальному кабінеті Зеленського і Трампа

Президент Дональд Трамп з моменту перемоги на виборах у листопаді 2024 року заявляв про те, що він швидко завершить війну. Після інавгурації 20 січня він наче взявся за цю справу, але щось вона триває і досі. У лютому 2025-го Трамп відзначився серією скандальних заяв, де звинуватив адміністрацію Байдена і Володимира Зеленського у війні, назвав українського президента диктатором тощо.

На тлі цього Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона на особисту зустріч із Дональдом Трампом. Українська делегація зустрілася з американським лідером і членами апарату Білого дому в Овальному кабінеті. І під час відкритої зустрічі, на якій були присутні журналісти, усе пішло не за планом.

Журналіст Браян Ґлен спитав Володимира Зеленського про те, чому він не приїхав у костюмі, натякаючи, що мілітарний стиль президента України нібито є неповагою до США. Потім віцепрезидент Джей Ді Венс почав говорити про дипломатичне врегулювання війни, на що Володимир Зеленський заперечив, наголосивши, що дипломатія не працювала з 2014 року. У підсумку ця розмова переросла у перепалку між Зеленським, Венсом і Трампом. Американський президент сказав, що "Україна не має карт" і що Київ або підписує угоду про рідкісноземельні метали, або воює сама.

Сварка в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року: дивіться відео

На тлі сварки Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Скандал став шоком для всього світу. Європейські лідери підтримали президента України.

Наступна зустріч Зеленського та Трампа відбулася у Ватикані в день похорону Папи Франциска. Після цього, здається, стосунки американського й українського президентів покращилися, хоча Трамп і досі періодично робить неоднозначні заяви щодо українського лідера та періодично каже, що "наступні тижні будуть вирішальними".



Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані напередодні похорону Папи Франциска / Фото з телеграму президента України

Комбат бригади "Маґура" проти командування ЗСУ

16 травня Олександр Ширшин, на той момент комбат 47-ї ОМБр "Маґура", написав резонансний пост, у якому звинуватив вище командування разом із головнокомандувачем ЗСУ Сирським у неадекватних завданнях. Насамперед ішлося про прорив на Бєлгородщину, який намагалися здійснити українські війська після того, як росіяни захопили Суджу. Коли спроба провалилася, батальйон Ширшина перевели знову на Курщину.

Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом не приводить ні до чого, крім як до провалів. Все, на що спроможні, – догани, розслідування, накладання стягнень… Сподіваюся, ваші діти теж будуть у піхоті і виконувати ваші задачі, – написав Ширшин.



Олександр Ширшин / Фото з фейсбук-сторінки офіцера

Тоді ж він подав рапорт на звільнення. Але допис спричинив неабиякий резонанс. І серед самих військових не було єдиної думки щодо ситуації – хтось підтримав дії Ширшина, хтось засудив публічну заяву.

Генштаб ЗСУ у відповідь на заяву Ширшина створив комісію, аби вивчити проблеми, про які заявив комбат. Натомість сам Олександр Сирський заявив про готовність співпрацювати з Ширшиним та перевести його, куди той захоче. А ось щодо заяви комбата головком, спілкуючись із журналістами "Слідство Інфо", сказав, що Ширшин нібито хоче уваги.

Він десь був у відпустці в Іспанії. Ми готові були контактувати. Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміле, – сказав Сирський.

Головком також заявив, що командири самі можуть вирішувати, виконувати завдання чи ні, що заперечив Ширшин, наголошуючи, що невиконання наказів головнокомандувача розслідують.

У підсумку Ширшин таки звільнився з посади, проте аж через три місяці. Де він служить тепер – невідомо. А армійські проблеми в принципі залишаються актуальними й періодично постають дуже гостро.

Масштабна оборудка Назарія Гусакова з грошима на лікування

Останні кілька років ви могли бачити у своїй стрічці Назарія Гусакова – львів’янина з рідкісним захворюванням СМА – спінальної м’язової атрофії. Він майже не може рухатися, і, для того щоб жити, йому потрібні дорогі ліки.



Назарій Гусаков / Фото із соцмереж активіста

Історія активіста зачіпала багатьох людей, тому чимало знаменитостей допомагали зі збиранням коштів на лікування Назарія, аж поки цього літа в користувачів соцмереж не почали виникати підозри. Річ у тім, що ін’єкції, на які збирали Назарію, – вкрай дорогі: мова йде про мільйонні суми. Але звітність як така викликала питання.

Хоча паралельно Гусакову допомагала міська влада Львова. Наприклад, у 2024 році всі потрібні дози ліків йому забезпечили благодійники та бюджетним коштом. У 2025 році він отримав 20 ампул ін’єкцій, куплених за кошт міського бюджету.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Назарію потрібно було по 3 ін’єкції щомісяця. Тобто 36 ампул на рік. Міський голова сказав, що місто почало допомагати, аби припинилися постійні збори, але вони все одно відновилися.

Сам активіст заплутувався у свідченнях: то казав, що треба по 4 ампули на місяць, то казав, що крім 20 ін’єкцій від міста йому потрібно ще 40. Тобто по 5 на місяць.

Скандал розгорівся, коли стало відомо про криптогаманець Гусакова, обіг на якому становив 2,7 мільйона доларів. Згодом з’явилася інформація про те, що він грав в азартні ігри та робив ставки, імовірно, використовуючи саме ці гроші.

Ситуація набула такого резонансу, що на це відреагував навіть президент Володимир Зеленський.

Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від, імовірно, незаконних дій, – заявив президент.

Довірену особу Гусакова затримали, сам же активіст напередодні скандалу поїхав до Італії, де живе його мама. У липні Назарію Гусакову повідомили про підозру в шахрайстві. Опісля цього активіст опублікував звернення, в якому заявив, що не переховується від слідства.

Я не ховаюся від слідства, не ховаюся від суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування: це медичний заклад у Мілані, – сказав Гусаков.

Звернення Назарія Гусакова: дивіться відео

Тоді ж чоловік сказав, що стан його здоров’я важкий. Станом на грудень невідомо, чи він повернувся в Україну, чи залишається в Італії.

Картонний Майдан, або Як Верховна Рада хотіла ліквідувати НАБУ і САП

22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану". Попри таку назву, цей закон передбачав також фактичну ліквідацію незалежності антикорупційних органів: НАБУ і САП ставали підзвітними Офісу Генпрокурора. Це рішення підтримали 263 депутати.

За законопроєкт проголосували з порушенням процедур і терміново передали на підпис голові Верховної Ради та президентові. Уже ввечері законопроєкт 12414 був підписаний.

Це спричинило шквал критики в суспільстві:

по-перше, правки щодо антикорупційних органів внесли в законопроєкт, що стосується зниклих безвісти;

по-друге, ліквідація незалежних антикорупційних органів фактично означала б розворот на шляху до євроінтеграції.

Тому вже ввечері 22 липня на центральних площах великих українських міст почалися мітинги з вимогою скасувати скандальний закон.

Протести тривали кілька днів, здебільшого на них виходила свідома молодь та активісти. На тлі напруженості в суспільстві з’явилася інформація про те, що ліквідація антикорупційних органів пов’язана з розслідуванням проти бізнесмена, співвласника "Кварталу-95" Тимура Міндіча. Також у лобіюванні законопроєкту звинуватили тодішнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака. Тому відставка останнього теж з’явилася серед вимог.

Мітинги охопили всю країну / Фото 24 Каналу

У підсумку президент Зеленський ініціював альтернативний законопроєкт, який повертав незалежність антикорупційним органам. Також ще 6 варіантів законопроєкту надійшло від депутатів. Президентський законопроєкт схвалили 31 липня, за нього проголосував 331 депутат. На цьому історія, здавалося б, скінчилася, але в листопаді стало відомо, що все ж інформація про Міндіча відповідала дійсності. Але про це – згодом.

Чи може Безугла мати доступ до державної таємниці?

В історії зі спробою ліквідації незалежних антикорупційних органів неабияк відзначилася Мар’яна Безугла – депутатка цього року не один раз опинялася в центрі скандалів.

У червні Безугла назвала "кармою ухилянта" загибель 31-річного чоловіка внаслідок ракетного удару по Києву. Чоловіка весь день шукали під завалами, й на порятунок чекали його батьки, але дива не сталося. Заява Безуглої спричинила шквал критики.



Безугла на мітингу / Фото із соцмереж

Однак уже через місяць Безугла, яка підтримала законопроєкт 12414, вийшла на мітинг проти цього документа. Сюрреалізм ситуації вразив людей. Щоправда, Безугла прийшла на цей мітинг, аби вимагати відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Депутатка знову опинилася в центрі уваги через участь у мітингах, і на хвилі скандалу вона зробила зізнання, що в неї синдром Аспергера, який є одним із розладів аутистичного спектру. Люди з цим синдромом мають труднощі з вираженням емоцій. Але така заява Безуглої мала неочікувані наслідки.

Річ у тім, що відповідно до затвердженого у 2002 році переліку синдром Аспергера є одним із захворювань, які перешкоджають доступу до державної таємниці. Тобто Безугла, якщо у неї справді цей синдром, не має права доступу до держтаємниці. Хоча нова редакція переліку захворювань виключає з нього синдром Аспергера, вона не ухвалена. Тому доступ Безуглої до державних таємниць теж став предметом обговорень.

Хоча достеменно невідомо, чи є у неї доступ до державних таємниць тепер, проте сама Безугла підтверджувала, що щонайменше він був у минулому.

Смертельна повінь в Одесі, що забрала крісло мера в Труханова

У вересні Одесу накрила жахлива повінь, яка забрала життя 9 людей, серед них ціла сім’я з 5 людей, яка жила на цокольному поверсі. На тлі повені виникло багато питань до місцевої влади, адже наслідки стихії могли б бути не такими страшними, якби належно працювали комунікації, наприклад водовідведення.



Наслідки повені в Одесі / Фото ДСНС

На тлі цих подій знову привернув до себе увагу мер Одеси Геннадій Труханов, якого звинувачували в наявності російського громадянства. А ще, бувши мером Одеси, він публічно захищав імперські символи, зокрема пам’ятник Пушкіну біля міськради. Українці навіть створювали петиції з вимогою позбавити його громадянства та посади мера.

І 14 жовтня Труханова таки позбавили українського громадянства. Підставою стала наявність російського паспорта, що підтвердили українські спецслужби. Однак Труханов усе ще заперечує цей факт.

У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів, – наголосив Труханов.



Геннадій Труханов / Фото із соцмереж ексмера Одеси

Також Труханова позбавили посади мера міста, в Одесі було створено військову адміністрацію, яку очолив Сергій Лисак – колишній голова Дніпропетровської ОВА. Хоча цей момент спричинив чимало обговорень: критиків рішення створити військову адміністрацію в Одесі було чимало.

Водночас обов’язки мера виконує секретар міської ради Одеси Ігор Коваль.

А сам же Труханов отримав підозру в службовій недбалості, яка призвела до загибелі 9 людей. Суд призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та можливості внесення застави у розмірі 42 мільйони гривень. 18 листопада за Труханова внесли заставу та з нього зняли електронний браслет.

Російські серіали та секретні військові карти Валентина Манька

Також цієї осені в епіцентрі одразу кількох скандалів опинився керівник Управління штурмових військ, який у майбутньому має командувати окремим родом Штурмових військ у Збройних Силах. Мова йде про Валентина Манька. У нього і без того доволі цікава біографія: свого часу його оголошували у розшук, звинувачують у викраденні людини та рейдерстві. Також Манько був свідком у справі Геннадія Корбана.

Скандали ж почалися після допису колишнього начальника штабу 12-ї бригади НГУ "Азов" Богдана Кротевича ("Тавра"), який знайшов у соцмережах полковника відео під російські пісні. А в тіктоці в Манька було відео "Хто я?" зі "Слова пацана", а це, на хвилинку, російський серіал.

Сам Манько списав усе на контузію і записав відео під "Золото Карпат" Степана Гіги, іронічно підписавши відео словами: "Тепер я достатньо українець?"

Але якби ж усе скінчилося на цьому. Наступний скандал спалахнув через те, що у відеоролику Манька помітили карти, де були зображені наші лінії оборони; імовірно, це були карти з обмеженим доступом. А ще Богдан Кротевич звинуватив Манька у зливі карт у 2023-му, на яких було видно, що в селі Басівка на Сумщині немає оборонних ліній. Цей населений пункт окупували навесні 2025 року.



Манько запевняє, що карти не секретні / Скриншот

Сам Манько усі звинувачення відкидає. А комісія з Генштабу заперечила, що карти, опубліковані Маньком, були секретні. Однак після цього полковник почистив свої соцмережі та видалив майже всі дописи з фейсбуку.

Міндічгейт і кінець епохи Єрмака: історія найбільшого корупційного скандалу

10 листопада співробітники НАБУ в межах операції "Мідас" навідалися з обшуками до вже згаданого Тимура Міндіча – бізнес-партнера президента Зеленського, співвласника "Кварталу-95". Уночі перед обшуками він втік з України до Ізраїлю.

За даними НАБУ, Тимур Міндіч спільно з Олександром Цукерманом, а також тодішнім міністром юстиції Германом Галущенком і ще кількома посадовцями організували схему відкатів на контрактах, пов’язаних з "Енергоатомом". Схема передбачала відмивання коштів через підставні фірми, зокрема через Москву, через фірми, пов’язані зі скандальним Андрієм Деркачем, який натепер сенатор у Росії.



Тимур Міндіч / Фото з відкритих джерел

Збитки від цієї схеми оцінюють у близько 100 мільйонів доларів. Ідеться, зокрема, про відкати на будівництвах захисних споруд на атомних електростанціях та супутніх об’єктах, які є в юрисдикції "Енергоатому".

У підсумку Герман Галущенко, а також міністерка енергетики Світлана Гринчук позбулися своїх посад. Міндічу, а також Ігорю Миронюку та Дмитру Басову повідомили про підозру. Наприкінці листопада з обшуками детективи НАБУ прийшли й до голови Офісу Президента Андрія Єрмака, який на так званих плівках Міндіча фігурує під псевдо "Алі Баба".

У результаті своєї посади позбувся і Єрмак, який пішов у відставку. Хоча офіційно підозр він не отримував.

Президент Зеленський заявив, що в нього не може бути друзів, таким чином він відхрестився від Тимура Міндіча, який очевидно використовував свій зв’язок із главою держави. Також від Міндіча відхрестився і "Квартал-95".

До речі, Міндіча, тобто "Карлсона", журналісти "Української правди" нещодавно знайшли в Ізраїлі.

Операція "Мідас", або ж міндічгейт, стала одним із найгучніших корупційних скандалів в історії України.

Як американський переговорник Віткофф грає за Росію

Наприкінці листопада спалахнув ще один скандал. Проте не суто український, а вже міжнародний. Спершу Вашингтон почав тиснути на Україну, щоб та погодилася на 28 пунктів мирного плану, який очевидно був проросійським. План передбачав відмову від 4 областей та Криму, статус російської мови як державної, повернення прав російській церкві, обмеження української армії, відмову від вступу в НАТО та гарантії безпеки, які не працюватимуть, якщо їх порушить Україна, але це легко інсценувати під чужим прапором.

На тлі міжнародного тиску на Україну і важких переговорів Bloomberg шокували злитими записами розмов спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. У цих розмовах Віткофф буквально дає інструкції кремлівському представнику про те, як догодити Трампу і як переманити його на свій бік.

Я б зателефонував, щоб нагадати, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви його підтримували, що ви поважаєте його як людину миру та що ви раді результатам його роботи. Ось так я би підійшов до цього. Мені здається, це буде дуже гарний дзвінок. Тому що... Давай я тобі скажу, що я сказав президенту. Я сказав, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я в це вірю. Я сказав президенту, що я в це вірю. І я вважаю, що проблема в тому, що ми маємо дві країни, яким важко дійти до компромісу, але, щойно ми до нього дійдемо, буде мир, – такі настанови давав Віткофф.



Стів Віткофф / Фото Getty Images

Це спричинило неабиякий скандал, особливо в США, де, як виявляється, наближена до президента людина відверто підіграє росіянам. В Україні це теж спричинило обговорення, адже Віткофф був одним з авторів тих самих 28 пунктів. І, як пишуть ЗМІ, Трамп до останнього про цей план не знав, але вочевидь Віткофф і росіяни успішно продали його Трампу. Та в підсумку від цього плану таки відмовилися.

Попри прогнози, Віткоффа не відсторонили від переговорів, він і далі їздить у Кремль слухати лекції Путіна про печенігів і створення України генштабом Австро-Угорщини.

Тест на свідомість суспільства

На тлі війни, яка все ще триває, ми втомлені, виснажені, іноді сонні після важких ночей. І може здатися, що всі скандали в інформаційному просторі – це звичайні "срачі", ще одна ознака втоми чи озлобленості, але ні. Це частина свідомого суспільства.

Так, на деякі речі ми реагуємо гостріше, ніж колись. Можливо, щось зачіпає нас надто сильно. Однак все це свідчить про те, що нам не байдуже.

Українці під час повномасштабної війни та воєнного стану вийшли на вулиці міст, аби мітингувати проти законопроєкту, який ліквідовував НАБУ і САП. Українці дали розголос корупційним схемам. Українці вкотре доводять, що ми проти несправедливості та корупції.

Перед нами ще багато викликів. Імовірно, і багато скандалів ще попереду. Однак вони – невідʼємна частина нас як свідомого громадянського суспільства.