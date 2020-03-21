Головні новини 21 березня: у Києві зупиниться транспорт, померла Ірина Бекешкіна

У Києві перестає курсувати громадський транспорт. За день у столиці підтвердили 7 нових випадків зараження коронавірусом, а в окупованому Криму виявили перший. Передчасно померла відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна. Такими були головні новини суботи, 21 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Транспорт у Києві

Від 23 березня у Києві скористатися громадським транспортом зможуть не всі. У нього пускатимуть лише спецпрацівників важливих сфер, перед тим кожному з них видадуть перепустки. Такі обмеження діятимуть лише на час боротьби з пандемією коронавірусу.

Контролювати дотримання правил будуть поліцейські та працівники "Муніципальної варти": у салоні кожного автобуса, тролейбуса чи трамвая їх буде троє. Вони перевірятимуть наявність спецперепусток та кількість пасажирів всередині.

Важливо знати З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками

Хто зможе скористатися транспортом у Києві

Рятувальники;

Медичні працівники;

Правоохоронці;

Люди, які працюють у продуктових магазинах;

Аптекарі;

Працівники ЖКГ;

Співробітники стратегічних підприємств.

Для перевезень важливих для діяльності міста працівників, розробили схеми руху. Так, від понеділка діятимуть лише по 6 автобусних і трамвайних маршрутів, а також 5 тролейбусних. З їхніми схемами руху, а також графіком можна ознайомити ТУТ.

Важливо! За 21 березня у столиці виявили 7 нових випадків інфікування коронавірусом: заразилися 5 чоловіків та двоє жінок.

Ввечері суботи коронавірус було підтверджено у двох жінок віком 29 і 39 років, а також у п'яти чоловіків – від 31 до 50 років. Загалом у Києві вже 10 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. По Україні всього зареєстровано таких 48.

Через швидке поширення вірусу у Києві заборонять користуватися дитячими і спортивними майданчиками, обмежать кількість покупців у аптеках та магазинах, які можуть там одночасно бути. Збирається київська влада і продезінфікувати багатоквартирні житлові будинки. Про усі нововведення через посилений карантин у Києві читайте за посиланням.

Померла Ірина Бекешкіна

Відома українська соціологиня, директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна пішла з життя на 69-му році життя. Вона була однією з найавторитетніших жінок у колах науковців України, про її досягнення у сфері соціології відомо і закордонним спеціалістам.

Причина смерті Ірини Бекешкіної поки невідома.

Детальніше тут Ірина Бекешкіна померла: що про неї відомо

Коротко про Бекешкіну:

кандидатка філософських наук;

директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва;

старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України;

у 2007 та 2008, 2019 роках потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Розробила структурну модель особистості як об'єкту комплексного дослідження, концепції електоральної поведінки, її особливостей в Україні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Ірини Бекешкіної. Світла пам'ять!

Коронавірус у Криму

В окупованому Росією Криму зафіксували перший випадок коронавірусу. Інфекцію виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Франції. Поки невідомо, у якому саме місті це сталося та скільки чоловікові років.

Про це Перший випадок коронавірусу зафіксували в окупованому Криму

Ставленик російських окупантів, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов розповів, що пацієнт перебуває у стані середньої тяжкості, йому надають усю необхідну допомогу.

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.

Люди, з якими контактував хворий, поміщені в ізоляцію, у них відібрали зразки на аналізи.