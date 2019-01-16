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      Головні новини 16 січня: напад підлітків у Києві та розстріл вантажівки на Донбасі

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      Новини України сьогодні 16 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 16 січня / Колаж 24 Каналу

      У Києві посеред вулиці біля ТРЦ "Гулівер" підлітки жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався біля входу на станцію метро "Палац спорту". На лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових. У Сирії смертник підірвав себе поряд з патрулем американських військових. Такими були головні новини середи, 16 січня, в Україні та світі.

      У Києві група підлітків побила чоловіка

      Останнім часом все частіше доводить чути про агресивних підлітків, які нападають на людей задля розваги.

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      Ввечері 15 січня група молодих людей побила ногами чоловіка у центрі Києва.

      Приблизно о 20:00-20:10 ці нелюди компанією з 10-15 осіб побігли за чоловіком на моїх очах і, збивши його з ніг, почали по-звірячому бити ногами по печінці, голові. Я почала просити, щоб зупинилися, на що дівчатка кинулися і почали намагатися бити мене,
      – описала інцидент очевидиця.

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      Після цього інциденту свідок звернулась в поліцію та написала заяву. Також вона виклала відео події у себе на сторінці в соціальній мережі й закликала уважно роздивитись підлітків аби ідентифікувати їх. Натомість підлітки спочатку вихвалялись своїм вчинком у соціальних мережах, а потім почали видаляти чи закривати свої акаунти.

      Слідчі київської поліції такі дії кваліфікують як хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого чоловіка: офіційних заяв щодо побиття від нього не надходило.

      Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження з місця події для встановлення всіх учасників та причин інциденту. Про це заявила 24 Каналу представник відділу комунікації столичної поліції Оксана Тищенко.

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      Поліцейські закликали українців допомогти знайти учасників нападу.

      Якщо вину нападників буде доведено, то на них чекає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на шість місяців чи обмеження волі до п'яти років. Але ті самі дії, вчинені групою осіб – караються обмеженням волі на строк до п'яти років.

      На Донбасі розстріляли вантажівку з українськими військовими

      Внаслідок обстрілу кілька українських військових зазнали поранень. Інцидент стався на межі Донецької та Луганської областей за селищем Троїцьке Попаснянського району.

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      За повідомленнями військових, обстріл вівся з окупованої території, а саме – з реактивного протитанкового гранатомета.

      За попередніми даними, окупаційні сили РФ влучили протитанковою ракетою в припаркований УРАЛ.

      В цей час поряд і в самій вантажівці перебували військовослужбовці, більшість з яких отримали легкі поранення і контузію.

      Водночас четверо бійців перебувають у важкому стані, один з них в реанімації.

      У штабі ООС підтвердили цю інформацію.

      Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога та евакуйовано до лікувальних закладів. Їхньому життю нічого не загрожує,
      – йдеться у повідомленні.

      Вибух смертника у Сирії

      Вибух стався в центрі міста Манбідж у ресторані Каср ель-Умара, всередині якого на момент детонації могли перебувати щонайменше 15 американських військових.

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      Відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Група джихадистів ІДІЛ заявила, що один з її членів підірвав жилет з вибухівкою поруч з патрулем.

      Внаслідок вибуху загинули два американських військовослужбовців, один курдський боєць і дев'ять мирних жителів. Водночас 20 людей отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни США.

      Камери спостереження зафіксували момент детонації вибухівки.

      Під Львовом горить олійний завод "Майола"

      Поблизу Львова у селі Ставчани Пустомитівського району на ПП "Оліяр", яке займається виробництвом олії під назвою "Майола" сталася велика пожежа.

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      Пожежа почалася близько 17 години. На місце події одразу виїхали підрозділи ДСНС.

      За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вогонь охопив бочки на території заводу. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

      Наразі рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.

      Компанія "Оліяр" – одна з найбільших виробників рослинної олії в Україні. Підприємство переробляє насіння ріпаку та сої.

      Виступ американської гімнастки підкорив соцмережі

      На студентському турнірі з гімнастики Under Armour 2019 Collegiate Challenge американська гімнастка Кетрін Охаші показала яскравий виступ.

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      Охаші показувала номер під музику Майкла Джексона. Виступ Кетрін сподобалося суддям, які поставили їй найвищий бал.

      Відео цього піруету швидко розійшлося в соцмережі Twitter. Зараз у відео більше ніж 37 мільйонів переглядів, 164 тисячі репостів і 685 тисяч лайків.

       
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Спорт ТОП Війна у Сирії Новини Львова Пожежа Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Києва Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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