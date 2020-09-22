У кабінеті начальника патрульної поліції Донеччини знайшли склад боєприпасів, які він зберігав без дозволу. Перед тим обшуки провели у підлеглих поліцейського.

Що цьому передувало

Перед тим ДБР затримали командира взводу роти та ще трьох патрульних. Їх підозрюють у хабарництві та наркоторгівлі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Тому слідчі провели обшуки у кабінеті начальника підозрюваних. У головного патрульного Донеччини знайшли гранату та понад тисячу набоїв. Боєприпаси поліцейський зберігав без дозволу.

Яке покарання загрожує патрульному

Патрульному вже оголосили підозру. Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу патрульному та відсторонення його від посади.

Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.



Начальник патрульної поліції Донеччини / Фото ДБР