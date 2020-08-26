Головою "Укртрансбезпеки" став Євген Прокопчук: що про нього відомо
На засіданні Кабміну 26 серпня призначили нового голову "Укртрансбезпеки". Ним став Єгор Прокопчук, який раніше обіймав керівну посаду на підприємстві у Кривому Розі.
З Прокопчуком уклали контракт про проходження державної служби на період карантину. Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Що відомо про Єгора Прокопчука
- Прокопчук родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області.
- Раніше новоспечений чиновник обіймав посаду гендиректора ДПП "Кривбаспромводпостачання".
- Згідно з декларацією Єгора Прокопчука за 2019 рік, він володіє квартирою у Києві вартістю понад 2 мільйони гривень. Також має квартиру і гараж у Кривому Розі, дачу та земельну ділянку в Одеській області.
- У власності голови "Укртрасбезпеки" є 2 автівки: MAZDA RX-8 та TOYOTA SEQUOIA.
Що передувало призначенню
Кабмін 2 липня звільнив з посади попереднього голови "Укртрансбезпеки" Олександра Погорілого, призначивши Микиту Лагуніна виконувачем обов'язків голови установи.
Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству інфраструктури перезавантажити "Укртранспезбеку", а також встановити 50 – 80 комплексів автоматичного вагового контролю.