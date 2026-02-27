Міндіч пояснив, чому не повертається в Україну

Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупції, заявив, нібито хоче повернутися в Україну. Але його пояснення були досить плутаними.

З Тимуром Міндічем зв'язався нардеп Олексій Гончаренко, відповідний ролик з'явився в його ютуб-каналі. Він пояснив, що зробив це як голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань можливих порушень законодавства.

Що сказав Міндіч?

Олексій Гончаренко запросив його на засідання комісії, щоб отримати важливі "свідчення як головного фігуранта цієї найгучнішої справи". Міндіч відповів, що зацікавлений в розмові та нібито готовий повернутися в Україну, але не прямо зараз. Винним себе не вважає.

Я не проти перевірки якихось фактів, але я точно проти звинувачень до суду і до розслідувань. Тобто того тим, чим сьогодні займаються всі – і журналісти, і ви, і всі, без образ,

– пояснив свою позицію Міндіч.

Він додав: хоче, аби НАБУ "провело всі види слідства, розібралося і закрило цю історію, в чому мене звинувачують, тому що мене нема в цій історії".

Повна розмова Гончаренка з Міндічем: дивіться відео

Найбільшим своїм гріхом Міндіч вважає те, що він друг президента, а тому розуміє, що до нього підвищений інтерес. Водночас він назвав себе не політиком, а простим бізнесменом. І переконаний, що згадки про нього в ЗМІ покликані створити певний медійний образ і можуть мати політичне підґрунтя.

Міндіч сказав, що не знає, чи позбавили його громадянства. Але не розуміє, навіщо на нього наклали санкції.

Мене ще не засудили ні за що. Я не є жодним злочинцем. Поки не можу зрозуміти, в чому мене звинувачують,

– висловився він.

В Ізраїлі він "змушений бути, бо немає чесного розслідування". Водночас далі Міндіч сказав, нібито поїхав планово і не встиг розповісти про це в єдиному коментарі, який дав.

Довідка. Мова про спілкування журналіста Михайла Ткача з Міндічем у грудні 2025 року. Знімальна група спеціально приїхала в Ізраїль, щоб узяти коментар.

На запитання Олексія Гончаренка, чому Міндіч не вийшов із заявами сам, той сказав: ніколи не хотів бути публічною людиною.

Я б сьогодні, я б сьогодні приїхав би в Україну, отримав би підозру і сів би навіть у в'язницю, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати,

– завершив розмову Міндіч.

Цікаво! Схожим чином говорив інший фігурант справи "Мідас", колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Він обурився, що не знайде 425 мільйонів гривень, про які просять прокурори. Натомість "мільйонів 20 – 30 знайшов би".

До слова, сам Михайло Ткач заявив: не одразу зміг знайти Міндіча. Той фактично ховався від медійників і робив усе, щоб його не знайшли.