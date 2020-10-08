Гончарук розповів про прокремлівських "гавриків" в українській політиці
Колишній прем’єр-міністри України Олексій Гончарук розповів, кого вважає деструктивною фігурою в українській політиці. Він зауважив, що насправді таких "небезпечних гравців" є багато.
Зокрема, він виділив Віктора Медведчука та додав, що він є втіленням "прокремлівської повістки". Про це Олексій Гончарук розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".
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Я думаю, що в Кремля багато облич. Віктор Медведчук для мене – це такий символ проросійського наративу. Але є багато небезпечних гравців. Медведчук – це очевидний гравець, але є багато шаріїв та інших гавриків, які маскуються під проукраїнські сили,
– наголосив він.
За словами колишнього прем’єра, такі політики просувають прокремлівський порядок денний в Україні. Таких людей, за його словами, є дуже багато.
Також в інтерв'ю експрем'єр повідомив, що українська влада зараз, на його думку, неправильно розставляє пріоритети. Водночас кредит довіри від міжнародних партнерів вона начебто практично загубила.