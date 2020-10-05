Гончарук розповів, чим займається у США
Колишній Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про своє заняття у США. У Вашингтоні він працює експертом в аналітичному центрі Atlantic Council.
Гончарук каже, що посада в Atlantic Council – це лише частина його "програми" в США. Там у нього дві цілі. Про це експрем'єр розповів "Українській правді".
До теми Зеленського оточують 3 типи людей: Гончарук розповів подробиці
Перша (ціль – 24 канал) – у Штатах зараз буде перезавантаження команди президента. І я хочу скористатись цією можливістю, щоб у США з’явилась New US policy on Ukraine. Друга – Україна тут зараз асоціюється з корупцією. Своїм прикладом я хочу показати, що в Україні можуть бути некорумповані прем’єр-міністри,
– розповів Гончарук.
Політик додав, що зараз його знайомлять з усіма найбільш впливовими людьми в США по Україні.
Гончарук сказав, що в Штатах планує бути приблизно до кінця лютого.
Гончарук підтримує стосунки із командою Зеленського
Експрем'єр розповів, що багато звертається за порадами до людей із команди президента, а із самим Зеленським іноді переписується.
Коротко про Олексія Гончарука
- Гончарук – український політик і юрист. У серпні 2019 року був призначений прем'єр-міністром України.
- У січні 2020 подав у відставку через злиті в мережу "плівки Гончарука", в яких він обговорював Зеленського. Президент цю заяву не підписав, хоч за законом і не мав, тому що приймати відставку прем'єра має тільки Верховна Рада.
- 4 березня 2020 року Рада звільнила Гончарука з посади прем'єр-міністра. Зеленський заявив, що причина відставки Гончарука у тому, що в нього замало досвіду.
- Гончарук став наймолодшим прем'єром у світі. Він і досі лишається наймолодшим очільником українського Кабінету Міністрів.
- В кінці вересня 2020 року Гончарук поїхав у США.