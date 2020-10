Колишній Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про своє заняття у США. У Вашингтоні він працює експертом в аналітичному центрі Atlantic Council.

Гончарук каже, що посада в Atlantic Council – це лише частина його "програми" в США. Там у нього дві цілі. Про це експрем'єр розповів "Українській правді".

Перша (ціль – 24 канал) – у Штатах зараз буде перезавантаження команди президента. І я хочу скористатись цією можливістю, щоб у США з’явилась New US policy on Ukraine. Друга – Україна тут зараз асоціюється з корупцією. Своїм прикладом я хочу показати, що в Україні можуть бути некорумповані прем’єр-міністри,

– розповів Гончарук.

Політик додав, що зараз його знайомлять з усіма найбільш впливовими людьми в США по Україні.

Гончарук сказав, що в Штатах планує бути приблизно до кінця лютого.

Гончарук підтримує стосунки із командою Зеленського

Експрем'єр розповів, що багато звертається за порадами до людей із команди президента, а із самим Зеленським іноді переписується.

Коротко про Олексія Гончарука