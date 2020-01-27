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      Гончарук анонсував велике будівництво доріг: коли воно стартує

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      Гончарук розповів, коли стартує масштабне будівництво доріг: дата / glavcom.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається, що масове будівництво доріг в Україні розпочнеться з 1 березня 2020 року. Він звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому.

      Уряд водночас спробує щонайшвидше завершити всі формальні процедури, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

      З 1 березня у нас повинно початися масштабне будівництво. Цього року потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону,
      – зазначив Гончарук.

      Він також звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому. "Ми знаємо, що є певні труднощі, що хтось займається дурницями, заперечуючи кожен другий тендер в Антимонопольному комітеті", – додав прем’єр. Та закликав змінити таку модель поведінки. Натомість діяти швидко й чесно.

      Гончарук також додав, що до кінця 2020 року в Україні можуть з’явитися 4 тисячі кілометрів якісних доріг. За його словами, мова йде не про ямковий ремонт, а про нове будівництво або ж реконструкцію.

      Зверніть увагу! Кабмін затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

      дороги
      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Дороги Ремонт Будівництво Олексій Гончарук АМКУ
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