Гончарук анонсував велике будівництво доріг: коли воно стартує

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається, що масове будівництво доріг в Україні розпочнеться з 1 березня 2020 року. Він звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому.

Уряд водночас спробує щонайшвидше завершити всі формальні процедури, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

З 1 березня у нас повинно початися масштабне будівництво. Цього року потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону,

– зазначив Гончарук.

Він також звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому. "Ми знаємо, що є певні труднощі, що хтось займається дурницями, заперечуючи кожен другий тендер в Антимонопольному комітеті", – додав прем’єр. Та закликав змінити таку модель поведінки. Натомість діяти швидко й чесно.

Гончарук також додав, що до кінця 2020 року в Україні можуть з’явитися 4 тисячі кілометрів якісних доріг. За його словами, мова йде не про ямковий ремонт, а про нове будівництво або ж реконструкцію.

Зверніть увагу! Кабмін затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.



Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу