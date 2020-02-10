Гончарук розповів, на які нові посади шукають людей у Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що наразі в уряд шукають людей, які могли би його підсилити. Тому в Кабінеті Міністрів найближчим часом можуть з'явитися нові посади та віцепрем'єр-міністри – з економічних питань і соціальних питань.

Гончарук в інтерв'ю для УП розповів, що керівництво уряду вже провело десятки зустрічей з кандидатами на нові посади. Також він радиться з представниками Офісу Президента щодо усіх призначень в Кабмін.

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"Ми дійсно шукаємо останній місяць людей, які могли би підсилити уряд. Таких зустрічей в різних форматах було десяток, може, навіть більше. Є ряд напрямків, по яких ми, очевидно, будемо підсилюватися", – зауважив Гончарук.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада підтримала його поданя і проголосувала за призначення Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України та міністром розвитку громад і територій.

У нас з'явився віцепрем'єр по регіональному розвитку. Це важливо, тому що цей рік в плані децентралізації є вирішальним, ми маємо завершити створення спроможних громад, а це дуже важливий адміністративний процес. Тут потрібен сильний менеджер, який буде фокусуватися саме на цьому,

– додав глава уряду.

Другий напрямок, який хоче посилити уряд, – це економічний блок з фокусом на інвестиції. Гончарук розповів, що по цьому питанню вже шукають віцепрем'єра і є кандидатів. Їх прізвища він не назвав, проте наголосив, що кандидатури Ігоря Ніконова, Віктора Пинзеника чи Ростислава Шурми не розглядаються.

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Окрім віцепрем'єра з економічних питань, в Кабінеті Міністрів може з'явитися посада віцепрем'єра з соціальних питань.

Є ряд ідей, яким чином підсилити соціальний блок. Можливо, у нас з'явиться віцепрем'єр у цьому напрямку. Але про це говорити рано, ми ще дискутуємо,

– підсумував Гончарук.

Які міністерства в Кабміні можуть розділити? В уряді планують розділити Міністерство ветеранів та окупованих територій на два окремих міністерства. Ветеранами буде опікуватися чинна міністерка Оксана Коляда, а Міністерство окупованих територій може очолити член українського групи у Мінську Олексій Резніков.



Також можуть розділити Міністерство культури, молоді і спорту. На посаду нового міністра спорту вже нібито розглядали ексворотаря "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.