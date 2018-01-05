Горлопанам, котрі кричать про "референдум" в Криму, пропоную провести референдум на Курилах, – Каспаров

Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров висловив свою позицію щодо «спірних територій» у Росії, у тому числі щодо Криму та Курильських островів.

Відповідаючи на питання читача про це, Каспаров одразу ж заявив, що не вважає Крим спірною територією.

"Крим не є спірною територією. Це не спірна, а захоплена територія, в порушення всіх міжнародних договорів", – зазначив Гаррі Каспаров.

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При цьому він заявив, що у випадку з Курильськими островами, то за основу слід взяти договір між СРСР та Японією 1956 року. Відтак Японії потрібно віддати частину території і дати їм брати участь в процесі освоєння цих островів.

"А тим горлопанам, які кричать про "референдум" в Криму, хочеться запропонувати провести референдум на Курилах з приводу приєднання до Японії. Результат для них може бути несподіваним... А можна і в Кенігсберзькій губернії провести аналогічний референдум", – заявив російський політик.

Чотири острови Курильської гряди – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомаї – увійшли до складу СРСР після Другої світової війни. Японія оспорює це і домагається повернення островів під юрисдикцію Токіо. Через суперечки про Курильські острови Японія і РФ досі не уклали мирний договір після закінчення Другої світової.