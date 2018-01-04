Російські вибори в Криму є дуже сумнівними з точки зору їх легітимності, – Клімкін
07:02, сьогодні 525 Читать новость на русском
18 березня у Росії відбудуться президентські вибори. Виборчі дільниці будуть і в анексованому Криму.
На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, "спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору їх легітимності". Про це він заявив під час зустрічі з керівником МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем у середу, 3 січня.
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При цьому Павло Клімкін зазначив, що рішення російської влади провести вибори 18 березня – у річницю так званого "референдуму в Криму" – був свідомим кроком зі сторони окупантів.
Джерело: 24 Канал
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