"Госпітальєри" знову опинилися у центрі скандалу через донати: що каже командирка

Медичний батальйон "Госпітальєри" опинився у центрі скандалу через підозри у непрозорому використанні донатів. У соцмережах заявили про зняття коштів із благодійних зборів без публічної звітності.

Командирка батальйону Яна Зінкевич відреагувала на закиди та пояснила ситуацію.

Дивіться також Мільйонні статки: що знайшли у підозрюваного у корупції полковника Повітряних Сил, – Bihus Info

Що відомо про скандал?

У соцмережах спалахнув скандал навколо медичного батальйону "Госпітальєри", який об’єднує добровольців-парамедиків. Користувачі заявили про можливу непрозорість використання коштів, зібраних під час благодійних кампаній.

Зокрема, увагу привернули збори, які нібито проводилися через кілька різних "банок". Одна з них належала благодійному фонду батальйону, інша – засновниці та командирці підрозділу Яні Зінкевич.

За словами користувачів, з цих рахунків регулярно знімали гроші, іноді кілька разів на день, щойно там накопичувалися десятки тисяч гривень. При цьому публічної інформації про використання цих коштів начебто не було.

Крім того, журналісти та користувачі соцмереж заявили, що з сайту "Госпітальєрів" зникли адреси криптогаманців, через які також збирали пожертви. За даними користувачів мережі, з цих гаманців могли вивести приблизно 210 тисяч доларів (понад 9 мільйонів гривень), при цьому звітності щодо цих коштів нібито не було оприлюднено.

Також у мережі звернули увагу, що організація може мати кілька юридичних структур – благодійні фонди, громадські організації та інші юрособи, пов’язані між собою. Деякі користувачі заявили й про наявність двох структур у Великій Британії, через які, за їхніми словами, могли збирати близько 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Як відреагувала на звинувачення командирка батальйону?

У відповідь на ці закиди командирка батальйону Яна Зінкевич заявила, що підтримує право донаторів знати, як використовуються їхні пожертви. Вона також повідомила, що батальйон працює над підготовкою зведеного фінансового звіту.

За словами Зінкевич, затримки з оприлюдненням деяких звітів могли виникнути через значне операційне навантаження та складну логістику роботи підрозділу. До того ж частину документів довелося відновлювати після того, як російські війська знищили базу батальйону у Павлограді.

Вона також повідомила, що підрозділ працює над оптимізацією своєї структури та запровадженням більш прозорих механізмів управління фінансами.

Скандали навколо донатів виникали й раніше