Курс гривні щодо долара та євро 3 липня на готівковому ринку фактично не змінився у порівнянні з попереднім днем, коли українська валюта суттєво подешевшала після заяви про відставку голови НБУ. Різниця між купівлею та продажем обох світових валют зменшилась.

Долар у п'ятницю купували за 26,92 гривні (+2 копійки у порівнянні з четвергом), а продавали – по 27,22 гривні (-1 копійка), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у п'ятницю купували за 30,02 гривні (+2 копійки), а продавали по 30,57 гривні (-3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 3 липня такий:

долар – 26,95 гривні (купівля) і 27,04 гривні (продаж);

євро – 30,10 гривні (купівля) і 30,25 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 3 липня долар подорожчав на 41 копійку і коштував 27,18 гривні. Євро подорожчало на 66 копійок і коштувало 30,65 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчало, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

Актуально НБУ продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку після заяви Смолія про відставку

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу