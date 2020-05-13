Готівковий курс валют 13 травня: долар подешевшав одразу на 10 копійок

Курс гривні щодо євро і долара 13 травня на готівковому ринку продовжив зростати. Американська валюта втратила 9 копійок, а от європейська – подешевшала не так суттєво.

Долар у середу подешевшав на 9 копійок – купували його за 26,66 гривні, а продавали по 26,93 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у середу купували за 28,69 гривні (-4 копійки), а продавали по 29,14 гривні (-6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 13 травня такий:

долар – 26,80 гривні (купівля) і 26,90 гривні (продаж);

євро – 28,80 гривні (купівля) і 28,95 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 13 травня долар подешевшав на 2 копійки і коштував 26,79 гривні. Євро втратив у ціні копійку і коштував 28,01 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу